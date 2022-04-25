Россию ожидает судьба Ирана: среди признаков – зависимость от экспорта нефти и неудачное импортозамещение

Россия может повторить путь "развития" Ирана, который уже 43 года живет под санкциями Запада. Более того, уже сейчас между этими странами много общего. К примеру, огромная зависимость от экспорта нефти и неудачные попытки импортозамещения.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Там отметили, что общее в развитии РФ и Ирана прослеживается по многим пунктам. В частности, речь идет о:

зависимости от экспорта небольшого количества видов сырья (нефть и газ) в обмен на импорт необходимых товаров

"В обеих странах подобный вес экспорта в структуре ВВП составляет около 30%. Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в России – 10%", – отметили аналитики;

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отключении местных банков от системы SWIFT

Иранские банки тоже отключили от SWIFT и заморозили более 100 млрд долларов банковских активов. В России эта цифра уже составила 400 млрд долларов;

провалившемся импортозамещении

В Иране оно потерпело поражение. "Там появился собственный Интернет, вместо YouTube – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо App Store – Cafe Bazaar. Но эти соцсети признаны только внутренним пользователем", – подчеркнули в Центре.

В России же, отметим, ситуация аналогичная: ни местные соцсети, ни платежная система "МИР" не могут полностью заменить западных аналогов, являясь, по сути, неконкурентными.

"Если Иран находится под санкциями 43 года, то Россия только начинает их чувствовать. Реальная "боль" наступит ближе к осени", – констатировали аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия возглавила "рейтинг" стран по количеству введенных против них санкций. По состоянию на 22 апреля, на развязавшую против Украины войну РФ было наложено 9 741 ограничение.