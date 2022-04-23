Попытки Кремля доказать способность выдержать санкции вызывают насмешку: что веселит Запад больше всего

Уловки, к которым прибегает руководство России для того, чтобы продемонстрировать Западу свою якобы способность выдержать его санкции вызывают на том же Западе насмешку. Особенно на фоне фактического признания силы ограничений. Ведь с одной стороны глава МИД РФ признает: "никто не ожидал, что могут быть введены такие санкции", а с другой Россия проводит редизайн "Лады" и загоняет инстаграммеров во "ВКонтакте" – дабы показать, что санкции ей ни по чем.

Об этом говорится в материале CNN. При этом подчеркивается: путинская политика опоры на собственные силы была предсказуема, ведь с тех пор, как Россия аннексировала Крым, "страна готовилась к усилению западных санкций с помощью стратегии, получившей название "Крепость Россия".

В связи с этим, издание приводит "некоторые способы, с помощью которых компании, отрасли промышленности и чиновники пытаются приспособиться к новым нормам в России". В частности, речь идет о:

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возвращающем в прошлое редизайне "Лады"

Знаменитая еще с советских времен российская автомобильная марка во многом опирается на импортные запчасти. АвтоВАЗ, производящий "Ладу", принадлежит автопроизводителю Renault. Но после того, как французская компания заявила об уходе с российского рынка, АвтоВАЗ объявил модернизацию своего модельного ряда – не уточнив при этом, о каких именно моделях речь. Вместо этого в компании сказали, что автомобили теперь "будут представлять собой более простые версии без дополнительных функций – просто брутальные машины из прошлого";

"загоне" инстаграммеров во "ВКонтакте"

По данным аналитической компании Brand Analytics, до недавнего времени Instagram был ведущей социальной сетью в России по количеству пользователей в месяц. Однако после того, как в РФ закрыли доступ к мировым соцсетям Facebook и Instagram, местный "ВКонтакте" начал делал все возможное, чтобы привлечь к себе создателей контента. Однако многие российские инстаграммеры с помощью VPN по-прежнему активны в Instagram – потому что так они могут охватить гораздо большую аудиторию. И, соответственно, больше заработать;

неконкурентных внутренних кредитных картах

Готовясь к финансовой изоляции, Россия создала собственную систему платежных карт "Мир". Однако она не является прямой альтернативой приостановившим свою деятельность в РФ Visa и Mastercard: работает только в России и некоторых других странах (в частности, постсоветского пространства), а иностранные компании не стремятся с ней сотрудничать;

"общественных занятиях" вместо работы в серьезных международных компаниях

Хотя безработица в России еще не стала массовой, власти опасаются ее – из-за потенциального "возгорания" инакомыслия и нелояльности. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин предлагает занять людей чем-то "полезным". К примеру, работой в городском парке или временных медицинских центрах. "Для россиян, которые до войны построили карьеру в McKinsey или Goldman Sachs, это было бы неожиданной переменой", – отмечают аналитики.

Тем не менее, подчеркивается, несмотря на все эти ухищрения, в РФ признают: санкции "бьют" по ней сильно. Именно поэтому "Россия заявляет, что оспорит санкции в отношении своих валютных резервов в суде, а также пригрозила подать в суд, если будет признано, что она не выполнила своих обязательств по долгу из-за замораживания активов".

"Есть ощущение, особенно в правительстве, что вот-вот повернут за угол – и появится монстр. И они не знают, когда именно это чудовище их сожрет", – резюмируют авторы материала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Банке России признали: спад экономики РФ в условиях санкций Запада будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии COVID-19. При этом сами санкции в там называют "беспрецедентными".