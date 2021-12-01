"Волк с Уолл-стрит" против Shiba Inu и Dogecoin: хочет тюрьмы для создателей "криптособак"

Бывший фондовый брокер, а ныне популярный мотивационный спикер Джордан Белфорт, всемирно известный по голливудскому фильму "Волк с Уолл-стрит", резко раскритиковал крупнейше критовалюты-мемы. Он призвал посадить создателей Shiba Inu (SHIB) и Dogecoin (DOGE) в тюрьму.

Как пишет The Sun, сам Белфорт называет себя сторонником блокчейн-технологий, но призывает не покупать так называемые "мем-коины" – цифровые валюты, созданные в шутку и получившие популярность в последнее время. По его словам, ни Dogecoin, ни Shiba Inu "не имеют ценности и бесполезны".

Белфорт, который сам в 90-ых годах отсидел срок за аферы на фондовом рынке, считает мем-токены мошенническими проектами и что их авторы должны быть помещены в тюрьму. "Я поклонник блокчейна, но существует много shit-коинов (от англ. "дерьмо". – Ред.), не служащих никакой цели и созданных только для отделения людей от их денег ... Эти люди должны попасть в тюрьму – их действия незаконны", – сказал Белфорт.

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Он признал, что некоторым инвесторам удается заработать на таких вложениях миллионы или даже миллиарды долларов. Но, по словам "Волка с Уолл-стрит", на каждого из них приходится "10 000 или 100 000 человек", теряющих деньги.

"Это неправильные инвестиции. Пользуясь нерегулируемостью рынка, люди создают не имеющие ценности и бесполезные shit-коины", – добавил Белфорт, приведя в пример обрушившиеся альткоины MILF Coin и Yummy Coin.

Инвестор подчеркнул, что подобные проекты отбрасывают тень на другие криптовалюты. Поэтому жесткое регулирование криптосектора со стороны государств пойдет на пользу таким токенам, как Bitcoin и Ethereum.

"Это дает плохую репутацию легальным цифровым валютам ... Чем раньше правительство вмешается, тем будет лучше для криптовалюты, потому что, когда власти начинают регулировать темный рынок, он становится лучше", – отметил он.

Стоит отметить, что токен Dogecoin появился еще в 2013 году, но Shiba Inu, которую называют "убийцей DOGE", создали лишь в августе 2020 года. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 1 декабря, их курс составляет $0,2138054 и $0,00004478 соответственно.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Dogecoin и Shiba Inu вошли в список криптовалют, которые чаще всего искали в интернете жители США. Кроме них, американцев интересуют Bitcoin, Ethereum, Lithium и Cordano.