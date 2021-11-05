Завхоз вложил деньги в малоизвестную криптовалюту и стал мультимиллионером

В Великобритании работник магазина стал миллионером благодаря интересу к криптовалюте, а именно - токену-мему Shiba Inu. За три месяца его вложения выросли в 1200 тысяч раз.

Как сообщает Fortune, 35-летний Роб работал завхозом в одном из супермаркетов в северной Англии, когда внезапно наткнулся на "белую книгу" Shiba Inu - "дорожную карту" этой криптовалюты. Документ был опубликован неким пользователем под ником Риоши (Ryoshi).

Автор называл Shiba Inu "экспериментом по децентрализованному спонтанному построению сообщества". Также он отметил, что "шиба ину - невероятные собаки".

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"Когда я это прочитал, это меня зацепило… Я просто поверил в написанное", - говорит Роб. После этого он начал вкладывать свои заработанные деньги в токены.

И с февраля риск Роба оправдался - к маю инвестированные им $8 тыс. в мало кому тогда еще известную криптовалюту выросли в 1200 раз. Именно тогда токен-мем впервые привлек внимание общественности.

Роб признается: когда обналичил первые полмиллиона долларов и увидел эту впечатляющую сумму на своем банковском счете, то был очень впечатлен. "Я вырос в довольно бедной семье. Я никогда не мог даже представить себе такую ​​сумму денег", - говорит мужчина.

С тех пор он бросил свою работу и занялся домашним хозяйством - семизначная сумма на банковском счете позволяет ему уделять все свое время семье. Отмечается, что он пошел еще дальше и вложился в другую "собачью" криптовалюту - Doge Killer.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Shiba Inu считается конкурентом другой "собачьей" криптовалюты - Dogecoin, которую активно поддерживает американский миллиардер Илон Маск. В своем Twitter он даже опубликовал древний китайский стих, в котором пользователи увидели аналогию на "войну" двух токенов.