В Китае придумали еще один способ борьбы с криптовалютой

Китайские власти продолжают наступать на криптовалютный сектор, на этот раз – внеся цифровые валюты в список запрещенных тем для освещения на сервисах коротких роликов. В первую очередь это касается "китайского TikTok" – сервиса Douyin.

Торговля криптовалютами и майнинг пополнили список тем, запрещенных к освещению, согласно "Стандартным правилам коротких онлайн-видео (2021)". Документ был опубликован местным регулятором – Китайской ассоциацией служб вещания (CNSA).

Официальный Пекин уже не впервые подвергает популярные среди китайцев платформы коротких роликов цензуре. Однако в предыдущих версиях правил (например, в 2019 году) криптовалюты не упоминались.

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Также китайским блогерам запрещено оспаривать историю и критиковать политическую систему Китая, Компартию КНР или всю страну в целом. Кроме того, среди множества иных нельзя публиковать короткие видео на такие темы, как:

секс;

однополые отношения;

насилие (физическое или психологическое);

употребление наркотиков;

игровые автоматы;

радикальные политические течения (например, фашизм).

Целью запрета называют повышение качества предоставляемой операторами информации и защиту "стабильности социалистического строя КНР". Поскольку такие крупные соцсети, как Facebook, Twitter и TikTok на территории Китая недоступны (работают только при использовании VPN), ограничение коснется, прежде всего, местных сервисов Douyin, Kuaishou, Wechat и Weibo.

Это уже не первые ограничительные меры в отношении цифровых валют в Поднебесной. 24 сентября десять государственных ведомств страны запретили любые операции с криптовалютами, в том числе торговлю и майнинг.

Это привело к массовому "бегству" криптокомпаний из страны, но этим китайские власти не ограничились. В октябре местные СМИ сообщили о возможном судебном преследовании людей, которые занимаются криптотрейдингом и добычей криптовалюты.

Однако в ноябре оказалось, что даже спустя два месяца после введения запрета его продолжают нарушать даже государственные предприятия. Журналисты Bloomberg узнали о планах руководства Китая повысить тарифы на электроэнергию для компаний, которые игнорируют правительственные ограничения.

Кроме того, как уже сообщал OBOZREVATEL высокопоставленного чиновника из провинции Цзянси уволили и выгнали из правящей Коммунистической партии, обвинив в злоупотреблении властью. Якобы мужчина, продолжал поддерживать связи с майнинговыми компаниями.