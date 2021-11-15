Китайского топ-чиновника выгнали из Компартии из-за майнинга

В Китае уволили и выгнали из правящей Коммунистической партии высокопоставленного чиновника по обвинению в злоупотреблении властью. Якобы мужчина, несмотря на официальный запрет любых операций с криптовалютами, продолжал поддерживать связи с майнинговыми компаниями.

Как сообщает South China Morning Post, речь идет о заместителе председателя провинциального комитет региона Цзянси в Народном политическом консультативном совете Китая Сяо И. Он стал восьмым, но самым высокопоставленным китайским чиновником регионального уровня, наказанным за причастность к майнингу криптовалюты.

"Сяо И нарушил новую концепцию развития (страны. – Ред.) и злоупотребил своими полномочиями для внедрения и поддержки предприятий, участвующих в добыче виртуальной валюты, что не соответствует требованиям национальной промышленной политики", – гласит официальное заявление правительства Китая. Подробности чиновничьего проступка при этом не раскрываются.

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Кроме того, во время расследования было установлено, что Сяо И совершил и ряд других преступлений:

получал взятки и посещал банкеты , что могло поставить под угрозу выполнение им своих обязанностей;

менял власть на деньги и секс;

пользуясь своим положением, за деньги продвигал своих близких по службе или при одобрении проектных контрактов.

По данным криптоаналитика Колина Ву, Сяо О был причастен к судебному разбирательству между исландским поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining и китайским поставщиком центров обработки данных Chuangshiji Technology Limited. Ранее в этом году вторая фирма, которую поддерживал опальный чиновник, проиграла суд и должна была вернуть Genesis Mining изъятое у нее оборудование для майнинга.

Судебный спор двух компаний негласно называют одной из причин запрета майнинга в Китае. Другая причина – устранение какой-либо конкуренции для цифрового юаня на местном рынке финансов. Официально в Пекине запрет объясняют отсутствием регулирования криптоотрасли и чрезмерным потреблением ею электроэнергии.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после запрета криптовалютных операций Китай вылетел из рейтинга стран, в которых добывают больше всего криптовалют. Первыми в этом списке стали США – их доля в среднемесячном глобальном хешрейте чеканки новых биткоинов и обработки транзакций составила 35,4%.