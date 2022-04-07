Украинцам предоставили инструмент для анализа курсов криптовалют

Крупнейшая европейская криптовалютная биржа WhiteBIT совершила коллаборацию с онлайн-сервисом TradingView, одним из самых популярных среди участников рынка. Это позволит проследить, в каком направлении движется и будет двигаться курс криптовалюты, спрогнозировать цену и выбрать момент для покупки или продажи.

Ранее площадка провела интеграцию с государственным сервисом Дія, чтобы сократить время на верификацию документов на бирже. Благодаря этому украинцы могут в кратчайшие сроки оказывать финансовую поддержку ВСУ и родственникам как внутри страны, так и из-за ее пределов. Как сделать это в несколько кликов – читайте в нашем материале.

"Теперь наши пользователи смогут пользоваться функционалом TradingView для анализа данных нашей биржи. В поиске TradingView уже доступны графики 165 пар WhiteBIT", – сообщили в блоге биржи, пообещав увеличивать количество пар со временем.

Видео дня

Чтобы воспользоваться графиками курса криптовалют от WhiteBIT, необходимо в окне "График" (Chart) выбрать "Поиск символа" (Search symbol). В открывшемся окне в строке поиска ввести "WHITEBIT:" и найти необходимую торговую пару вручную или ввести тэг интересующего актива, например биткоина (BTC).

Преимущества TradingView

TradingView – популярный облачный онлайн-сервис, позволяющий совершить технический анализ криптовалют. Кроме того, профессиональные трейдеры используют его в качестве соцсети, чтобы делиться прогнозами с новичками.

Для самостоятельного анализа ситуации на рынке платформа предоставляет пользователям доступ к различным индикаторам – расчетам, которые отображаются на графике и основаны на цене или объеме. Аналогичный набор инструментов предоставлен и в торговом терминале WhiteBIT.

Индикаторы

Использование индикаторов помогает многим трейдерам принимать решения: одни сигнализируют о необходимости покупки или продажи актива, но другие следует интерпретировать на основе конкретной стратегии. Всего существует более 100 индикаторов, но самых популярных несколько:

Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) – отражает волатильность актива, показывая изменение его стоимости за определенный отрезок времени;

Индекс относительной силы (Relative Strengh Index, RSI) – измеряется в процентах, отражая силу изменения цены, поэтому используется для покупки (изменение ниже 30%) и продажи (выше 70%) актива;

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) – строится между двумя скользящими средними (усредненная цена актива за выбранный период) и показывает изменения импульса, направления и размаха колебаний цены актива;

Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) – дает представление о потенциальных зонах поддержки и сопротивления курса актива, поэтому дает возможность определять точки входа и выхода в позицию, а также прогнозировать будущий тренд;

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) – разновидность индикатора скользящее среднее, которая учитывает последние данные касательно актива, потому что именно они более значимы для оценки.

Свечные графики

Одним из самых часто используемых графических отображений изменения цены актива является свечной график. Его удобство заключается в том, что он точно отображает минимальную и максимальную цену актива за выбранный промежуток времени, цену открытия и закрытия позиции.

Для различных методов анализа можно использовать различные временные интервалы свечей – от поминутного до недельного. Также графики содержат различные инструменты для рисования, например, кисть, стрелки, печать текста, линейку для измерения разницы курса за отрезок времени и другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как пользоваться другими биржевыми инструментами, когда крипторынок штормит. В статье на нашем сайте вы можете узнать, что такое биржевой стакан и как ордера на покупку или продажу криптовалюты применимы в тех или иных ситуациях.