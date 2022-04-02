Как обойти сложности при финансовой помощи родственникам в Украине: гайд

Военное вторжение России изменило жизни миллионов украинцев – одни отправились оборонять страну от войск РФ, а миллионы других стали переселенцами или беженцами. Но на отношения между людьми это не повлияло – украинцы по-прежнему стремятся заботиться друг о друге, оказывая финансовую помощь.

Наряду с этим, в условиях навязанной войны граждане государства, которые находятся внутри страны или за ее пределами, столкнулись со сложностями в процессах оказания финансовой поддержки. Так, отправка гривны с карты на карту допустима не для всех типов средств, доллар или евро купить невозможно, снять в банке, даже если они есть на валютном счету, или отправить за границу – тоже. Посетить банк во время активных боевых действий – вариант, который не рассматривается.

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Несмотря на то, что многие украинцы все еще не использовали криптовалюту как способ помочь родным, близким или военным, он является очень простым, безопасным, мгновенным и, что немаловажно, выгодным. А в некоторых случаях – единственно возможной альтернативой для оказания финансовой помощи.

OBOZREVATEL собрал всю информацию, как быстро, выгодно и безопасно оказать финансовую помощь через криптовалютную биржу.

Проблема №1: как выиграть на курсе

Прежде многие украинцы получали денежные переводы из-за границы через системы Western Union или MoneyGram. Но с началом войны Нацбанк Украины запретил банкам выдавать наличные доллары или евро.

Альтернативой стали получение переводов через онлайн-банкинг. Вместе с тем, официальный курс гривны к доллару или евро значительно ниже того, что есть на рынке. Например, по состоянию на 1 апреля Нацбанк дает за доллар 29,25 грн, а на черном рынке 1$ можно продать за 31,7 грн.

В то же время, на крупнейшей европейской бирже WhiteBIT привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT) стоит 33 грн за монету. Таким образом, $100 можно конвертировать не в 2925, а 3300 грн.

Проблема №2: отправка валюты за границу

В день начала войны, 24 февраля, Нацбанк ввел мораторий на трансграничные валютные платежи. Это значит, что украинцы не могут отправить доллары или евро своим близким, которые выехали в другие страны.

Поскольку криптовалюта не относится к валютным средствам, на нее такие ограничения не распространяются. Поэтому такие транзакции стали спасением для тех, кто хочет переслать помощь близким за границу.

Проблема №3: комиссии платежных систем

Самые популярные международные платежные системы Western Union и MoneyGram взимают немаленькую плату за свои услуги. В то же время, WhiteBIT предлагает переводы стейблкоина Tether (USDT) на кошельки других платформ с комиссией от $1 (в зависимости от используемого протокола).

Когда обе стороны являются клиентами биржи, им предложены еще более выгодные условия. Благодаря такому инструменту, как WhiteBIT коды, средства между аккаунтами можно переводить мгновенно и без комиссий.

Для этого получателю необходимо только активировать созданный отправителем код. После зачисления средств на счет их можно обменять на бирже на доллар, евро или гривни, и вывести на свою банковскую карту

Проблема №4: бюрократия банков

Кроме самих транзакций, аккаунт на криптобирже создается намного быстрее и удобнее счета в банке. Для этого даже не нужно выходить из дому или собирать документы.

Чтобы получить учетную запись WhiteBIT, достаточно заполнить на сайте или в приложении биржи стандартную форму, указав электронную почту и пароль. Аккаунт необходимо верифицировать, но после интеграции WhiteBIT и приложения Дія это занимает около минуты.

Как перечислить криптовалюту

Учитывая все преимущества отправки средств родственникам через криптовалютную биржу WhiteBIT, стоит объяснить, как именно это сделать. Для этого необходимо пройти несколько шагов:

создать новый или войти в уже созданный аккаунт;

пополнить спотовый баланс во вкладке "Балансы" – это можно сделать с банковской карты в долларе, евро или гривне;

Комиссия за пополнение баланса составляет 0,7%, что значительно меньше платы за услуги систем международных переводов. Важно, что при пополнении через monobank, комиссия не взимается вовсе.

обменять валюту на USDT во вкладке "Торговля";

создать код во вкладке "Коды" и отправить его получателю.

Получить криптовалюту получатель может в обратном порядке. Для этого ему следует активировать код во вкладке "Коды", обменять монеты в "Торговле" и вывести деньги на карту через "Балансы".

За снятие валюты тоже взимается комиссия, но и здесь она ниже, чем при международном переводе. Например, для 10 евро или долларов (это минимально допустимый порог для снятия) – это 1,5%, а для гривны (снять можно не меньше 50 грн) – 0,7% для перевода на карты Visa и Mastercard.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об украинце, который в начале российского вторжения сумел выехать из страны со своей девушкой благодаря криптовалюте. С собой он взял только флешку с биткоинами на $2 тыс.