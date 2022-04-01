Торговля биткоином без биткоина: что такое фьючерсы и в чем их особенность

Торговля криптовалютой обычно связана с покупкой или продажей монет по конкретно оговоренной цене на рынке. Но бывают и такие сделки, когда участники не знают, по какому курсу в конечном итоге будет заклюена сделка, а иногда они заключаются даже без наличия реальных активов.

Такую возможность дает торговля фьючерсами – инструмент, при использовании которого прибыль может быть существенно больше, чем при заключении “традиционных" сделок. В связи с этим OBOZREVATEL разбирался в особенностях фьючерсной торговли, а также во влиянии, которое этот инструмент оказывает на индустрию в целом.

Что такое фьючерсы?

Фьючерс-контракты – относятся к деривативам (производным финансовым инструментам). Они используются для фиксирования цены товара в момент заключения сделки при условии, что сам товар продавец поставит через установленное время.

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Участники торговли фьючерсами обязуются купить или продать актив по истечению срока действия контракта и вне зависимости от его стоимости в этот день. Бывают двух видов:

лонги (длинные позиции) – покупка актива в будущем;

шорты (длинные позиции) – продажа актива по истечению контракта.

Например, если участник рынка уверен в том, что за месяц стоимость биткоина вырастет, он покупает фьючерсный контракт на BTC с месячным сроком годности. Трейдер, который придерживается иной точки зрения, оформляет шорт позицию, и по истечению срока контракта (экспирация) стороны рассчитываются.

Особенности фьючерсов

На некоторых биржах существует возможность поставки покупателю не выставленного актива, а разницы в его начальной и конечной цене. Таким образом, особенность биткоин-фьючерсов заключается в том, что для такой торговли владеть активом напрямую необходимости нет.

Кроме того, при торговле фьючерсами можно использовать кредитное плечо. Но при этом следует помнить, что это увеличивает объем не только потенциальной прибыли, но и потенциальных убытков.

Контанго и бэквордация

В течение времени цены контракта и выставленного актива могут различаться. Поэтому фьючерсные рынки могут находиться в двух состояниях: бэквордации либо, что бывает чаще, контанго.

Бэквордация – цена фьючерса ниже рыночной стоимости актива. Такая ситуация складывается, когда спрос на ближайшие (самые активные по объему торговли) контракты превышает предложение.

Контанго – цена фьючерса выше стоимости базового актива. Это говорит об уверенности участников рынка в росте цены актива в будущем (“бычий" тренд).

Влияние на индустрию криптовалют

Фьючерсная торговля характерна не только для биткоинов или других виртуальных активов. Изначально она появилась на рынке традиционных финансов.

Поэтому некоторые аналитики считают, что появление биткоин-фьючерсов снизит градус скептицизма со стороны мейнстрим-инвесторов к криптовалютам. Таким образом, это является предпосылкой к массовому принятию и популяризации таких активов.

Кроме того, этого может ускорить появление нормативной базы в отношении криптовалют – распространение традиционных финансовых инструментов на биткоин можно расценивать как признание его регуляторами в качестве объекта инвестиций.

Также эксперты считают, что благодаря фьючерсам снижается волатильность курса биткоина. В то же время, они не согласны с тем, что это влияет на курс BTC, потому что срочные контракты занимают лишь малую долю рынка криптовалют.

Ране OBOZREVATEL сообщал, что научиться торговать криптовалютой можно даже не имея таких активов – благодаря демо-токенам. Какие биржи предоставляют такую возможность, читайте в материале “Безопасная торговля криптовалютой: как научиться зарабатывать на биткоине без денег".