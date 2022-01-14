Безопасная торговля криптовалютой: как научиться зарабатывать на биткоине без денег

Криптовалютный кошелек создан, торговый баланс пополнен, как и намерение зарабатывать на криптобирже. Не хватает одного – опыта. Научиться трейдингу, не рискуя при этом собственными финансами, помогут специальные инструменты некоторых бирж.

OBOZREVATEL узнал, какие криптоплатформы предлагают услуги тестовых и демо-счетов и как ими пользоваться начинающим (и не только) трейдерам.

Что такое демо-счет?

Демо-режим на криптобирже является инструментом безрисковой проверки стратегии, симуляцией реальных торгов. Покупка и продажа происходит в реальных рыночных условиях, но за предоставленные платформой "учебные" средства.

Основной и демо-баланс всегда разделены. Поэтому главное условие работы тестового режима – средства с такого счета снять нельзя.

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Услугу предлагают несколько известных бирж, включая WhiteBIT, Currency, OKex и т. д. Все они отличаются набором инструментов и в конечном счете – навыками, которые отрабатываются трейдером.

Обучающими активами можно торговать на споте или в режиме маржинальной торговли (c заемными средствами). От площадки к площадке начисляются либо токенизированные криптовалюты (демо-биткоин, демо-тезер), либо виртуальные демо-доллары, которые можно конвертировать в обучающие токены.

DEMO-токены для первых шагов в торговле

Для начинающих трейдеров рассмотрим DEMO-токены WhiteBIT. Такие средства можно использовать в режиме базовой (с упрощенным интерфейсом) и профессиональной (с расширенным набором инструментов) торговли. Среди других площадка отличается понятным интерфейсом, что удобно для тех трейдеров, которые еще никогда не торговали.

Платформа предлагает два вида демо-валют – 0,5 Bitcoin (DBTC) и 1000 Tether (DUSDT). Их можно получить в несколько кликов:

1. После регистрации открыть вкладку "Коды" и нажать "Получить Demo Token";

2. Скопировать код, который появится во всплывающем окне (кнопка справа от кода);

3. Открыть окно "Активировать код" и ввести свой код в соответствующее поле (повторить для второго демо-токена);

4. Перевести демо-токены на торговый баланс: во вкладке "Балансы" выбрать "Спотовый", где поочередно нажать "Перевести" напротив двух тестовых токенов.

Учебный режим есть только для спотовой торговли (режим рынка). Поскольку кредитных демо-токенов у биржи нет, режим маржинальной торговли для пользователей недоступен.

Использовать DBTC и DUSDT можно в том же окне, что и обычные средства – одинаковый интерфейс упрощает переход на торговлю реальным балансом. Для этого необходимо в окне "Рынок" открыть вкладку "Demo", где выбрать торговую пару DBTC/DUSDT.

Изучив поведение "рынка", пользователь может выбрать свою дальнейшую стратегию. Он может продавать демо-биткоин или вложить в него свой демо-тезер – ордеры вводятся в поле посередине.

Один из плюсов WhiteBIT заключается в наличии не только распространенных типов ордеров (рыночного и лимитного), но и уникальных – авторских (Conditional). Это дает пользователю возможность получить навыки, которые можно применить на других площадках.

Похожие инструменты есть и на других площадках. Например, для обучения и проверки торговых гипотез криптобиржа OKex предлагает использовать на демо-счете $150 тыс.

Эти средства можно применять для спотовой и маржинальной торговли, а также для инвестирования в торговые боты и цепочки опционов. Баланс можно периодически восполнять.

Кроме того, в демо-графиках случаются резкие подорожания или падение цены токена – симуляция поведения "китов" рынка (самых крупных держателей актива). Выгодное отличие WhiteBIT заключается в том, что график их демо-режима соответствует реальным колебаниям курса биткоина к стейблкоину.

На площадке Currency.com пользователям предлагают набить руку на 10 тыс. виртуальных долларов. При этом их можно использовать с демонстрационным набором токенизированных активов, но только в одном режиме – торговля с кредитным плечом (левередж).

Преимущества и недостатки

Пользы от демо-счетов определенно больше, чем вреда. К их главным преимуществам можно отнести:

возможность пройти "курс молодого бойца";

отсутствие риска лишиться вложений;

шанс оценить весь функционал платформы.

Но при этом аналитики отмечают, что потеря демо-средств точно огорчит меньше (если вообще вызовет какие-либо эмоции), чем утрата собственных денег. Поэтому при работе на таких платформах важно не привыкать к чрезмерному риску. Это может привести к провалу после перехода на счет с реальными деньгами.

Кроме того, следует помнить, что успех в прошлом не является залогом такого же результата в будущем. Эксперты советуют переходить на реальный счет только тогда, когда торговля на демо-счете станет абсолютно комфортной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для получения прибыли от криптоактивов не обязательно заниматься трейдингом. Криптоплощадки предлагают несколько вариантов пассивного заработка на криптовалютах.