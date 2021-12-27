Угрозы для биткоина и закручивание гаек: три главных криптопрогноза на 2022 год

Завершающийся 2021 год стал богатым на крупные позитивные события для мира криптовалют. Но в следующем году холдерам, майнерам и трейдерам тоже есть, к чему готовиться – в том числе, к развитию DeFi-отрасли, усилении регулирования криптосектора и появлению физического биткоин-ETF.

Поскольку 2022 год может выдаться для цифровых валют новым этапом американских горок, OBOZREVATEL приводит мнение экспертов насчет трех важнейших событий грядущего года.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск первого в стране биржевого биткоин-фонда (ETF) – им стал ProShares Bitcoin Strategy. Но в 2022-ом инвесторы ожидают выхода на рынок первого физического биткоин-ETF.

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"По общему мнению, запущенный в этом году фьючерсный биткоин-ETF не очень удобен для розничной торговли, учитывая высокие затраты, связанные с продлением контрактов. Они составляют около 5-10%", – цитирует CNBC вице-президента компании Luno Виджая Айяра.

В частности, инвестиционная компания Grayscale Investments уже подала заявку на преобразование своего биткоин-ETF в первый спотовый биткоин-фонд в США. На ее криптосчету числится уже свыше 650 тыс. BTC.

"Растущее давление указывает на то, что в 2022 году будет утвержден спотовый биткоин-ETF. Главным образом потому, что рынок сейчас большой и достаточно зрелый, чтобы его поддержать", – добавляет Айяр.

По мере развития криптосектора на авансцену выходят другие криптовалюты, а доля биткоина на рынке снижается. С начала 2021 года она сократилась с почти 70% до 40%.

Аналитики прогнозируют, что эта тенденция будет наблюдаться и в 2022 году. Это объясняется рисковыми ставками инвесторов на новые криптовалюты с целью быстро получить крупную прибыль.

Профессор финансов Университета Сассекса Кэрол Александер считает это неотъемлемой частью децентрализации инвестирования. Она считает, что в 2022 году рыночная капитализация Ethereum и Solana может в два или даже больше раз превысить Bitcoin.

Поэтому, кроме этих двух монет она призывает следить еще за двумя. Это Polkadot и Сardano.

В свою очередь, менеджер сети криптоплатформы ICHI Брайан Гросс называет самыми "быстрорастущими криптоотраслями" децентрализованные финансы (DeFi) и децентрализованные автономные организации (DAO). По его словам, первые воссоздают традиционные финансовые инструменты, но без банков-посредников, а DAO становятся новым типом интернет-сообществ.

В уходящем году объем инвестиций в DeFi-область превысил $200 млрд. Эксперты уверены, что в 2022 году этот показатель будет еще выше.

2021-ый год стал годом, когда регуляторы разных стран "играли мускулами" в отношении криптовалют: В частности, Китай запретил всю деятельность, связанную с таким типом активов, по его стопам собиралась пойти Индия, а из-за энергокризиса Иран дважды ограничивал майнинг.

На этом фоне аналитики полагают, что вопрос регулирования станет ключевым для этого сектора в 2022 году. В частности, ожидается, что SEC разъяснит правовую "серую зону" в области криптовалют.

"2022-ый, несомненно, станет важным годом в сфере регулирования. Интерес со стороны различных правительств, особенно США, к регулированию криптопространства никогда не был так высок", – говорит Айяр.

Главный стратег по инвестициям банка Union Bank Тодд Ловенштейн добавил, что еще одним вопросом, которому будет уделено повышенное внимание со стороны регуляторов, станут стейблкоины. Это токены, стоимость которых привязана к цене существующих активов, например, доллара.

Самые популярные примеры – это Tether, USD Coin и Binance USD. В частности, регуляторы обеспокоены надежностью кредитного плеча на залоговое их обеспечение.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Лихтенштейн снова признали страной с самой прозрачной налоговой политикой в отношении криптовалют и других цифровых активов. Также в пятерку стран со всесторонним налоговым криптозаконодательством вошли Австралия, Мальта, Германия и Сингапур.