Сальвадор, Tesla, "единороги": 5 самых важных криптособытий 2021 года

Уходящий 2021 год оказался богатым на крупные события для криптовалютного мира. И хотя крупнейшие токены биткоин (BTC) и "эфир" (ETH) завершают год на откате, он точно запомнится трейдерам и холдерам – хотя бы легализацией биткоина как платежного средства в Сальвадоре, продажей Tesla за криптовалюту и взрывным ростом числа "критоединорогов".

OBOZREVATEL целый год наблюдал за позитивными изменениями в криптомире и собрал пять новостей, которые наиболее внушают оптимизм с точки зрения ведения криптовалютного бизнеса и принятия цифровых валют в мире.

Крупнейший автопроизводитель в мире, компания Tesla, 8 февраля перевел часть своего капитала в биткоин. 8 февраля из раскрытых Комиссией по ценным бумагам и биржам данных стало известно о покупке производителем электрокаров BTC на $1,5 млрд – на тот момент это составляло 7,7% рыночной капитализации компании.

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Кроме того, компания начала принимать платежи в биткоинах. Это не только привело к рекордному росту курса Bitcoin (до $44 тыс.), но и показало другим корпорациям, что криптовалюта может быть стратегическим резервным активом.

Однако уже в мае основатель и владелец компании миллиардер Илон Маск объявил о прекращении платежей в первой криптовалюте. Официальная причина – ущерб, который наносит окружающей среде майнинг биткоина.

На этом фоне Tesla продала около 10% своих активов BTC. Маск объяснил это желанием продемонстрировать ликвидность монеты.

В июне крошечное латиноамериканское государство Сальвадор стало первым в истории, где биткоин объявили законным платежным средством. Власти решили так спасти экономику страны, трансформировав ее.

Решение властей не поняли ни местные жители, ни международные организации – в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Но президент Найиб Букеле проявил себя как истинный криптооптимист и регулярно пополнял биткоин-казну страну.

По состоянию на 24 декабря на криптобалансе Сальвадора насчитывается 1220 BTC. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, это свыше $60 млн.

Кроме того, власти выпустили "национальный" криптокошелек Chivo. Также для удобства населения по всему Сальвадору установили сотни криптоматов.

Международные СМИ в режиме реального времени наблюдают за происходящим экспериментом национального масштаба. Решение Сальвадора может иметь далеко идущие последствия для региона, сражающегося с гиперинфляцией, финансовым давлением и экономической неопределенностью.

Несмотря на высокий уровень волатильности, в долгосрочной перспективе рыночная оценка криптовалютного сектора неуклонно растет. Только с начала 2021 года его рыночная капитализация выросла с $769 млн $3 трлн – это больше, чем у крупнейших технокомпаний мира (Apple, Microsoft и Alphabet).

Стоит отметить, что рост капитализации рынка происходил постепенно. В начале года покорилась отметка в $1 трлн, а примерно через четыре месяца был достигнут показатель в $2 трлн. В начале ноября, когда многие криптовалюты установили рекорды, ненадолго удалось пересечь черту в $3 трлн.

При этом из-за появления все новых токенов мастодонт рынка – первая криптовалюта Bitcoin – постепенно теряет статус "короля горы". С начала года его доля в совокупной капитализации криптосектора снизилась с почти 70% до 40%.

Такая тенденция ведет к тому, что на рынок выходит все больше институциональных инвесторов. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, финансовые учреждения и многие корпорации осуществляют операции с криптовалютой более высокими темпами. Пальму лидерства при этому удерживает Европа.

В начале декабря инвесторы получили возможность покупать и хранить биткоины на различных биржевых фондах, или ETF. Пионерами стали канадские Purpose Bitcoin ETF и Evolve Bitcoin ETF, которые открылись в феврале и сентябре соответственно.

Фонды имели ошеломляющий успех – менее чем за два месяца работы Purpose Bitcoin накопил более $1,3 млрд активов. Ближе к концу года Fidelity Canada запустила первый спотовый биткоин-ETF – он должен привлечь еще больше инвесторов на рынок цифровых активов.

Касательно США, то американские регуляторы придерживаются менее прогрессивного подхода к цифровым активам. Комиссия по ценным бумагам и биржам не разрешила запустить спотовый биткойн-ETF.

При этом в октябре ETF ProShares Bitcoin Strategy стал первым одобренным в США BTC-фондом. Вскоре после этого на рынок вышел ETF Valkyrie Bitcoin Strategy, а в ноябре был запущен Bitcoin Strategy ETF.

Одним из самых оптимистичных индикаторов мира криптовалют в 2021 году стал поток на рынок венчурного капитала. Только в 2021 году на рынок вышли десятки "криптоединорогов" – техностартапов с валовой оценкой не менее $1 млрд.

Именно благодаря успешно проведенным раундам частного финансирования к этому элитному "клубу" присоединись такие компании, как Amber Group, Blockchain.com, Blockstream, BlockFi, CoinList, CoinSwitch Kuber, ConsenSys, OpenSea и другие. Только за первые 10 месяцев стартапы с фокусом на на криптовалюту и блокчейн получили от венчурных капиталистов $17 млрд – втрое больше, чем за весь 2020 год.

Из выход на рынок венчурного капитала можно сделать два вдохновляющих вывода. Во-первых, "умные деньги" увидели в криптовалюте и блокчейне основных тем роста. А во-вторых, это можно считать признаком взросления отрасли.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал о семи криптовалютах, которых может ждать взрывной рост в начале 2022 года. Эксперты относят к ним Ethereum, Polygon и другие токены.