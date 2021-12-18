Названы страны с самыми прозрачными законами по криптовалюте: топ-10 лучших

Лихтенштейн признали страной с самой прозрачной налоговой политикой в отношении криптовалют и других цифровых активов. Княжество второй год подряд заняло первое место в рейтинге PwC Crypto Tax Index ("Индекс налогообложения криптоактивов PwC").

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) с 2020 года оценивает страны по 19 факторам, чтобы определить, насколько всесторонняя их налоговая политика в отношении цифровых активов и операций с ними. В том числе учитывается налогообложение майнинга, стейкинга, NFT и другие аспекты.

"Одним из наиболее важных факторов при определении того, как налоговые правила применяются к криптовалютам, является их классификация в местном законодательстве. Хотя есть некоторые отклонения, в большинстве налоговых юрисдикций они рассматриваются как форма собственности", – говорится в докладе.

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Всего в рейтинге оценивается 41 страна, Украины среди них нет. Топ-10 списка выглядит так:

Лихтенштейн;

Австралия;

Мальта;

Германия;

Сингапур;

Швейцария;

Гонконг;

Новая Зеландия;

Австрия;

Италия.

В 2021 году список пополнили восемь новых "лиц": Австрия, Сальвадор, Южная Корея, Венгрия, Люксембург, Португалия, Новая Зеландия и Джерси (британское коронное владение). А Германия и Австралия единственные за год поднялись в рейтинге – с 20-го и с 3-го места соответственно.

Авторы доклада пришли к выводу, что развитие инноваций и бизнес-моделей в сфере цифровых активов происходит с невиданной для многих других отраслей экономики скоростью. Они опасаются, что нормы налогообложения криптоактивов в будущем могут не успеть за столь высокими темпами роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 3637. Он позволит владельцам криптовалют легально обменивать их, вносить в декларации и запускать блокчейн-бизнес, а также регулирует работу в Украине иностранных криптовалютных бирж.

Однако 5 октября президент Владимир Зеленский его ветировал, вернув в парламент со своими предложениями. С тех пор к рассмотрению этой инициативы нардепы не возвращались.