Рынок в панике, биткоин дешевеет: в Индии решили запретить криптовалюту

Правительство Индии представило свой законопроект о регулировании криптосектора страны, который предполагает запрет практически всех криптовалют. Неопределенность привела к панике на рынке и резкому падению курса основных токенов на местных торговых площадках.

Как сообщает India Times, 23 ноября в повестку зимней сессии Лок Сабха (нижней палаты парламента Индии) внесли законопроект регулировании криптосектора. Документ включает два основных положения:

создание Резервным банком Индии официальной цифровой валюты страны ;

запрет "всех частных криптовалют", кроме активов, предназначенных "для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования".

На международный рынок криптовалют такая инициатива практически никак не повлияла. Однако на индийских биржах произошло резкое падение курса основных криптовалют:

Видео дня

Bitcoin подешевел на 17%;

Ethereum – 14%;

Dogecoin – более 20%;

Polkadot – 14%;

Tether – почти 17%;

Shiba Inu – 20%.

Таким образом, Нью-Дели может пойти по пути Пекина, который после создания цифрового юаня запретил любые операции с криптовалютой и их майнинг. До уголовной ответственности не дошло, но нарушителям грозят экономические санкции.

На этом фоне инвесторов охватила паника – многие из них ринулись продавать свои криптоактивы, в связи с чем некоторые местные биржи ограничили доступ к функциям торговли и снятию средств. Некоторые такие организации уже призвали соблюдать спокойствие.

"Отрасль активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, уделяя первоочередное внимание защите интересов инвесторов. Наши обсуждения в течение последних нескольких недель продемонстрировали наличие широкого консенсуса относительно обеспечения защиты клиентов, повышения стабильности финансовой системы и возможности Индии воспользоваться преимуществами революции криптотехнологий", – сказал генеральный директор биржи CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал.

"Паника проистекает из двух строк текста в описании законопроекта. И если он действительно запрещает криптовалюты, она оправдается. Но я не думаю, что это произойдет, и паника сейчас будет большой ошибкой", – считает основатель аналитического центра по инвестициям в криптостартапы Genezis Network Аджит Хурана.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что в Индии не будут запрещать криптовалюты полностью и примут гибкий план регулирования. В частности, такие средства могут разрешить в качестве инвестиционного актива.