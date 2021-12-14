Tesla снова будет принимать криптовалюту: курс токена взлетел

Крупнейшая автомобильная компания в мире Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары. Об этом сообщил директор автопроизводителя Илон Маск, после чего курс токена DOGE подскочил на треть.

Впрочем электрокары за Dogecoin пока что купить будет нельзя. В своем Twitter Маск уточнил, что в тестовом режиме фанаты Tesla смогут приобрести за любимую криптовалюту Маска только "мерч" – то есть, брендированную продукцию ограниченного выпуска.

"Tesla сделает некоторый "мерч" доступным за DOGE и посмотрит, как все пойдет", – заявил Маск в микроблоге. Какие именно товары на сайте автокомпании можно будет купить неизвестно, но ясно, что их цена варьируется от $50 до $1900.

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Такое объявление, как уже неоднократно случалось и раньше, привело к скачку курса альткоина. По данным криптобиржи WhiteBIT, стоимость одного токена стремительно выросла на 32% – в течение двух часов одна монета подорожала с $0,159 до $0,21.

Стоит отметить, что, кроме собственно электрокаров, Tesla производит и разнообразную брендированную продукциюа. В том числе, выполненные в дизайне пикапа Cybertruck свисток Cyberwhistle и детский квадроцикл Cyberquad, пряжки для ремней Giga Texas и мини-модели своих автомобилей.

Стоит отметить, что Илон Маск уже неоднократно одобрительно отзывался о криптовалюте Dogecoin, что не в последнюю очередь сыграло на руку ее курсу. Только за последний год стоимость токена взлетела более чем на 5800%.

В частности, в своем последнем интервью, которое он дал изданию Time, глава Tesla заявил, что Dogecoin значительно больше подходит для транзакций, чем биткоин. Сам инфляционный характер этого токена подталкивает держателей использовать его как платежное средство, а не инвестиционный инструмент.

А в мае 2021 года Маск организовал опрос в своем Twitter, чтобы узнать, хотят ли его подписчики, чтобы Tesla начала принимать Dogecoin. Это станет единственной криптовалютой, которую будет принимать автопроизводитель – в мае компания отказалась от оплаты в биткоинах.

Однако OBOZREVATEL уже сообщал, что Tesla тестировала платежи в DOGE. Это было сокрыто от посторонних глаз, но пользователь Twitter обнаружил это, разбираясь в исходном коде сайте автокомпании.