Tesla перестала принимать биткоины: эксперт объяснил мотивы Маска

Компания Tesla перестала принимать биткоины из-за того, что ее владелец Илон Маск успел заработать на курсовых колебаниях и решил сосредоточиться на другой криптовалюте. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания Tesla в начале года инвестировала в биткоин $1,5 млрд.

Рынок тогда отреагировал на это историческим ростом BTC до $44 000. Об этом создатель Bitcoin Ultimatum (BTCU) и соучредитель IT-компании Prof-it Blockchain Богдан Прилепа сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

В конце марта компания продала 10% всех своих биткоинов на $272 млн, зафиксировав $101 млн прибыли. Однако уже 13 мая Tesla объявила, что больше не принимает биткоины в качестве платежного средства. По словам главы предприятия Илона Маска майнинг биткоина слишком вредит экологии.

Прилепа считает такой поступок довольно странным учитывая, что продажи электрокаров Tesla за BTC стартовали в конце марта – то есть меньше двух месяцев назад.

"Почему Илон Маск вспомнил о вреде биткоина только сейчас? Ведь эту тему обсуждают уже не первый год, и он не мог об этом не знать. Вывод напрашивается только один – бизнесмен решил переключиться на другую криптовалюту – Dogecoin", – продолжает эксперт.

Впервые Илон Маск проявил интерес к Dogecoin еще в 2019 году. С тех пор любовь бизнесмена к токену-мему только росла. Он регулярно нахваливает Dogecoin в соцсетях, что благотворно влияет на курс монеты. Начиная с апреля 2021 года ее курс продемонстрировал взрывной рост и сейчас удерживает рекордные позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 17 мая, впервые за три месяца упала ниже психологической отметки в 45 тысяч долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 10%.

Курс криптовалюты снизился после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.