Tesla предложила детский квадроцикл за $1900

Американская компания Tesla представила квадроцикл Cyberquad. Дизайн новинки выполнен в стиле пикапа Cybertruck, производство которого отложили до 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В 20-е годы прошлого века гениальный конструктор Андре Ситроен первым заговорил о том, что лояльность к бренду нужно воспитывать с детства. Для этого он организовал выпуск миниатюрных игрушечных Citroen и педальных машинок, очень похожих на настоящие авто. Илон Маск не стал "изобретать велосипед" и предложил будущим автомобилистам электрический квадроцикл.

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Cyberquad имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску, задние дисковые тормоза и светодиодную оптику. Новинка предназначена для детей возрастом от 8 лет и старше. Квадроцикл может выдерживать максимальный вес 68 кг.

Батарея Cyberquad обеспечивает запас хода порядка 24 км и может перезаряжаться примерно за 5 часов. Квадроцикл может развивать максимальную скорость 16 км/ч, а также способен двигаться задним ходом с максимальной скоростью до 8 км/ч.

Cyberquad предлагается за $1900. Компания заявила, что поставки новинки покупателям начнутся через две-четыре недели, но не гарантируют, что успеют к новогодним праздникам. Выполнение заявленных сроков никогда не было "коньком" бренда Tesla.

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