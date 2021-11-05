В Twitter раскрыли планы Маска: Tesla секретно тестирует новую криптовалюту

Производитель электрокаров Tesla уже принимает платежи в Bitcoin и планирует одобрить еще одну криптовалюту. Так считает изучивший код страницы пользователь Twitter. Он утверждает, что, скорее всего, в компании Илона Маска могут одобрить токен-мем Dogecoin (DOGE).

В своем микроблоге пользователь Tree of Alpha пишет, что "решил смоделировать покупку на веб-сайте Tesla и покопаться в исходном коде, чтобы найти любое упоминание о Bitcoin". Оказалось, что рядом с этой криптовалютой значилась и другая – SHIBA (сокращение SBA), что может быть отсылкой к одной из самых крупных по капитализации валют Shiba Inu (SHIB).

Вскоре код страницы был изменен таким образом, что на нем осталось только упоминание Bitcoin. Однако спустя несколько операций программист сумел вывести на экран оба кнопки для оплаты криптовалютой. Оказалось, что эта функция запланирована только для клиентов из США.

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Когда автор публикации нажал на "Заказать за SHIBA", то его перенаправило на форму для перечисления "136,82 SBA" на указанный криптокошелек. Любопытно, что курс несуществующей криптовалюты составил $0,2721 – на тот момент это был курс валюты Dogecoin.

Также выяснилось, что указанный кошелек предназначен для операций с DOGE. Когда пользователь отправил 136,82 DOGE по указанному адресу, его перенаправило на предыдущую страницу и выдало сообщение об ошибке.

"Это очевидно свидетельствует о том, что платеж был обнаружен в сети", – утверждает Tree of Alpha. На этом фоне автор задается несколькими вопросами: почему тестировщики назвали испытуемую криптовалюту SBA, а не DOGE, и как долго будет длиться тестирование.

Стоит отметить, что решение принимать оплату в DOGE может привести к резкому скачку этой криптовалюты. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 5 ноября ее курс составляет $0,2585563.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года основатель и гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что его компания начнет принимать платежи в биткоинах, чем спровоцировал дорожание токена. Однако через пару месяцев он отказался от этой идеи, аргументировав это тем, что майнинг криптовалюты негативно влияет на состояние окружающей среды. Тогда курс первой криптовалюты рухнул ниже $45 тыс.