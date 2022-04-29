Создатель Ethereum назвал Путина своим врагом из-за войны в Украине

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сменил свою симпатию к российским властям на отвращение. В прошлом он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, но из-за продолжающейся войны в Украине стал считать его врагом.

Об этом "отец" крупнейшего по капитализации альткоина заявил в интервью для YouTube-канала Naval. По его словам, он испытывал восхищение российским президентом, из-за чего встретился с ним в 2017 году.

"Я разговаривал с ним пять лет назад. Я верю в общение с людьми – я разговаривал с Путиным, с вице-премьером Тайваня, с людьми из правительства Сингапура, Канады, Великобритании и многих других стран", – говорит Бутерин.

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Но теперь, добавил он, никаких чувств ни к Путину, ни к правительству РФ, у него больше нет, потому что эта страна продолжает свое вторжение в Украину, убивая людей и разрушая города.

"Прекрасное российское правительство Владимира Путина теперь является одним из моих врагов. В настоящее время бомбят города, миллионы жизней и будущее семей рушатся и обрываются, а прекрасная страна рискует превратиться в Сирию", – добавил создатель Ethereum.

Выразив сомнение в том, что война в Украине закончится в ближайшем времени, Бутерин призвал уделять основное внимание помощи людям, пострадавшим от действий страны-агрессора. Ранее он сам перечислил в два криптовалютных фонда Украины по 750 ETH.

Кроме того, почти 100 млн гривен было собрано усилиями криптовалютной биржи WhiteBIT: 44 млн выделила сама площадка и еще более 52,8 млн пожертвовали ее партнерскому проекту WhitePay. На эти деньги уже получили помощь 200 тысяч нуждающихся.

Стоит отметить, что непосредственно до начала войны Бутерин призывал Путина не нападать на Украину, а само вторжение назвал преступлением против россиян и украинцев. Также Бутерин жестко осадил кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян по поводу ее выпадов в адрес Украины, послав ее по "маршруту", указанному украинскими пограничниками с острова Змеиный русскому военному кораблю.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, другой основатель Ethereum Джо Любин назвал криптовалюту мощным оружием Украины в противостоянии российским войскам. Поддержку всего сообщества жертвам военной агрессии он считает точкой невозврата для всей отрасли.