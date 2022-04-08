Пославший Симоньян 'отец' Ethereum пожертвовал Украине почти $5 млн

Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 1500 ETH на гуманитарную помощь украинцам в условиях развязанной Россией войны. По 750 ETH поступило в благотворительные фонды Unchain и в созданный Министерством цифровой трансформации Украины Aid For Ukraine.

О пожертвовании сообщили представители фондов. Сам Бутерин официальных заявлений по этому поводу не делал, но транзакции можно отследить благодаря онлайн-трекеру Etherscan.

Согласно курсу криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 8 апреля ETH за сутки подешевел на 1,1% и торгуется на уровне $3,2 тыс. за монету. Таким образом, сумма пожертвования составила $4,8 млн.

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Сам Бутерин ранее неоднократно выступал в поддержку Украины. До начала войны он призывал президента РФ Владимира Путина не нападать на соседнее государство, а уже после вторжения открыто осудил это решение.

“Сложившаяся ситуация напомнила многим людям в сообществе, что в конечном итоге цель криптовалют не в том, чтобы играть в игры с изображениями обезьян стоимостью миллионы долларов, но делать вещи, которые создают значимый эффект в реальном мире", – заявил он. При этом он признал, что диктаторы тоже могут воспользоваться криптовалютой в своих целях.

Также Бутерин жестко осадил кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян по поводу ее выпадов в адрес Украины из-за войны с Россией. “Отец" Ethereum послал ее по “маршруту", указанному украинскими пограничниками с острова Змеиный русскому военному кораблю.

В целом, согласно данным компании SlowMist, с начала вооруженного вторжения российских войск криптосообщество собрало на гуманитарную помощь украинцам и поддержку военных пожертвований на $103,8 млн.

Еще 96 млн гривен было собрано усилиями криптовалютной биржи WhiteBIT: 44 млн выделила сама площадка и еще более 52,8 млн пожертвовали партнерскому проекту WhitePay. На эти деньги уже получили помощь 200 тысяч нуждающихся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что основатель криптовалюты и мультичейн-платформы Polkadot Гэвин Вуд тоже поддержал Украину. Он пожертвовал 298 367 DOT на помощь в противостоянии вторжению российских войск криптовалюты.