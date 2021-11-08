Одна из стран ЕС объявила войну майнингу криптовалюты

Шведские власти призывают запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-work не только в этом королевстве, но и во всем Евросоюзе в целом. В Стокгольме считают такой способ добычи криптовалюты энергозатратным и, соответственно, угрожающим окружающей среды.

В заявлении Управления финансового надзора говорится, что производство криптоактивов сопровождается большим выбросом парниковых газов, поэтому этот процес угрожает изменению климата. Переход на "зеленую" энергетику в Стокгольме считают нецелеообразным, поскольку в ней нуждаются другие сферы экономики.

Управление приводит результаты исследования, согласно которому на майнинг двух криптовалют с крупнейшей капитализацией Bitcoin и Ethereum ежегодно уходит почти вдвое больше электроэнергии, чем потребляет вся Швеция.

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Кроме того, при производстве криптовалюты в атмосферу ежегодно выделяется до 120 млн тонн углекислого газа. Это загрязнение эквивалентно 100 млн авиарейсов туда и обратно между Швецией и Таиландом.

Шведский финрегулятор указывает на то, что существуют и более щадящие окружающую среду методы добычи криптоактивов. Они могут снизить потребление энергии на 99,95%.

Регулятор утверждает, что использование "зеленого" электричества может привести к срыву Парижского экологического соглашения. На это фоне в ведомстве предлагают предпринять три шага:

рассмотреть возможность запрета в ЕС майнинга методом Proof-of-work;

принять в Швеции меры по остановке дальнейшего развития майнинга с использованием энергоемких методов;

лишить компании, причастные к торговле или инвестициям в криптоактивы, права продавать свою продукцию как экологически чистую.

"Существует риск того, что эти меры приведут к перемещению производства криптовалюты в другие страны, что может привести к общему увеличению выбросов углерода. Но важно, чтобы Швеция и ЕС стали примером, который позволит максимально увеличить наши шансы на соблюдение Парижского соглашения", - гласит текст заявления.

Кроме того, регулятор рекомендовал другим странам последовать примеру Стокгольма. Шведы считают это "важным первым шагом" к глобальному движению за широкое использование более энергоэффективных методов майнинга.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, американский миллиардер и основатель хедж-фонда Farallon Capital Том Стейер жестко раскритиковал криптоиндустрию. Он назвал биткоин экологической катастрофой и призвал использовать для майнинга только возобновляемые источники энергии.