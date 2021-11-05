Миллиардер назвал биткоин "экологической катастрофой": как криптовалюта отравляет планету

Американский миллиардер и основатель хедж-фонда Farallon Capital Том Стейер обрушился с критикой на криптоиндустрию. Он назвал биткоин экологической катастрофой и призвал майнеров использовать только возобновляемые источники энергии, чтобы не наносить такой ущерб природе.

Высокая цена криптовалюты (по данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 5 ноября она составляет почти $61,8 тыс.) привела к большому спросу на нее. На этом фоне Стейер в интервью Yahoo Finance обратил внимание на то, какой ценой для планеты производится криптовалюта.

"Биткоин является огромным потребителем электроэнергии, поскольку электричество (для майнинга. – Ред.) получают из ископаемого топлива. Это ведет к выделению парниковых газов и других опасных токсинов. Поэтому это проблема", - говорит миллиардер.

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Он считает, что биткоин может перестать наносить разрушительный вред окружающей среде. Для этого необходимо изменить источники электроэнергии для производства первой криптовалюты и отказаться от ископаемого топлива.

Стейер призывает полностью "очистить" производство электроэнергии, чтобы, добывая биткоин, использовалось только "зеленое" электричество. Таким образом, производство электроэнергии не будет ни ухудшать чье-то здоровье, ни влиять на состояние планеты. "Тогда все придет в норму", – добавил Том Стейер.

Он утверждает, что ранее в 2021 году ему предлагали вложить деньги в добычу биткоинов рядом с угольной электростанцией – чтобы отказаться от транспортировки угля и таким образом удешевить производство криптовалюты. Стейер утверждает, что отказался.

Бизнесмен раскритиковал желание криптоинвесторов удешевить процесс производства биткоинов за счет ущерба экологии планеты. "Это непосредственная катастрофа", - сказал он.

Напоследок Том Стейер признал, что в конечном итоге проблема производства биткойна сводится к переходу к устойчивому производству электроэнергии. Поэтому главная диллемма - это "очистка" производства электроэнергии и ее разумное расходование.

Ранее в 2021 году аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозировали, что Bitcoin лишится статуса доминирующего средства сбережения - его опередит Ethereum. Основной аргумент экспертов - эта платформа является самой популярной для разработки смарт-контрактов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, один из успешных проектов по экологически чистой добыче криптовалюты реализовали в Сальвадоре. Здесь построили завод по майнингу возле вулкана, используя таким образом геотермальную энергию.