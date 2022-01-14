Один шанс на миллиард: удачливый майнер стал богачом благодаря биткоину

Неизвестный соло-майнер создал блок в цепочке биткоина, получив в качестве награды 6,25 BTC. Он стал уже вторым представителем майнинг-пула Solo CK за неделю, которому это удалось. Шанс такого совпадения эксперты оценивают как 1 на миллиард.

О произошедшем 13 января сообщил в Twitter администратор пула Кон Коливас. По его словам, счастливчик присоединился к CKPool лишь за два дня до этого – вероятно, узнав о создании блока другим соло-майнером из этого объединения.

Коливас назвал их обоих "астрономически везунчиками". Он уточнил, что вычислительная мощность второго майнера оказалась еще меньше, чем у его предшественника.

Можно предположить, что он использует от одной до трех ASIC-установок для майнинга, поскольку вычислительная мощность его техники – 116 терахешей в секунду (TH/s). Это примерно 0,000064% от хешрейта сети Bitcoin (совокупной вычислительной мощности всех майнеров), который превышает 179 EH/s.

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Член Совета по майнингу биткоина Хасс МакКук сказал изданию Cointelegraph, что шансы на создание сразу двумя соло-майнерами в течение нескольких дней по блоку в цепочке Bitcoin настолько ничтожны, что их даже сложно математически рассчитать. По словам эксперта, это могло случиться с вероятностью лишь один на миллиард.

Вознаграждение за новый блок в сети Bitcoin составляет 6,25 BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по курсу на 13 января это порядка $268 тыс.

Любопытно, что на фоне такой череды событий Solo CK поднялся на 14 место в списке биткоин-пулов. Объем его майнинга всего за несколько дней вырос почти вдвое – с 0,23 PH/s до 0,43 PH/s.

"Я рад неожиданному росту хешрейта CKPool после решения счастливчиками двух блоков, но, пожалуйста, не расценивайте это как гарантию того, что вы добудете блок. Удача сильно против вас!", – предупредил Кон Коливас. Он призвал всех желающих заняться соло-майнингом сначала оценить свои шансы при помощи специальных сервисов.

Согласно данным BTC.com, тройка лидеров в рейтинге не изменилась. Больше половины всего хешрейта в сети Bitcoin контролируется всего тремя пулами Foundry USA (17,85%), AntPool (15,91%) и F2Pool (15,05%).

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в тройку крупнейших стран по хешрейту биткоина входят США, Казахстан и Россия. Однако из-за массовых беспорядков в Казахстане власти страны отключили проводной интернет, к которому подключены в том числе и майнинговые пулы BTC, что снизило хешрейт в сети на 16%.