Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 на биткоине

Неизвестный майнер заработал около $270 тыс., когда ему улыбнулась удача и он самостоятельно добыл блок в цепочке сети биткоина (BTC). Такого поворота вряд ли кто-то мог ожидать, поскольку его шансы оценивались в 1 к 1,36 млн.

Оборудование майнера подключено к пулу CKPool, сообщил его администратор Кон Коливас. По его словам, техника счастливчика обладает вычислительной мощностью всего в 126 терахешей в секунду (TH/s) – то есть, примерно 0,000073% от совокупного хешрейта сети Bitcoin, который превышает 174 EH/s.

"Наши участники майнят биткоин в одиночку с самого первого дня. Разница в том, что хэшрейт соло-майнинга с каждым годом становится пропорционально меньше. Самый маленький майнер, добывший блок в CKPool, обладал вычислительной мощностью всего в 200 GH/s", – сказал Коливас.

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11 января майнер получил блок под номером 718 124, за что его было награждено в размере 6,25 BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, 12 января курс первой криптовалюты составляет $43 тыс., таким образом везунчик получил $268,75 тыс.

Однако 2%, или 0,125 BTC, он будет вынужден отдать своему пулу. Но эта сумма будет частично компенсирована комиссиями за транзакции в созданном им блоке, которые составят около 0,1 BTC.

Статистически, если майнер c аналогичными вычислительными мощностями начнет заниматься добычей биткоина 12 января, на создание первого блока у него уйдет около 9500 дней, то есть 26 лет. И хотя большинство мощностей принадлежат крупным пулам, у даже более мелких майнеров нет причин не добывать блоки.

Согласно данным BTC.com, больше половины всего хешрейта в сети Bitcoin контролируется тремя майнинговыми пулами: Foundry USA (19,59%), F2Pool (16,36%) и AntPool (15,21%). CKPool с его вычислительной мощностью 400,68 PH/s (0,23%) занимает лишь 15 место в списке биткоин-пулов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в тройку крупнейших стран по хешрейту биткоина входят США, Казахстан и Россия. Однако из-за массовых беспорядков в Казахстане власти страны отключили проводной интернет, к которому подключены в том числе и майнинговые пулы BTC, что снизило хешрейт в сети на 16%.