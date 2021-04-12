Курс биткоина взлетел: сколько стоит криптовалюта
Стоимость биткоина 12 апреля поднялась до $60,589.57 после того, как на выходных цена подскочила до $61 тыс. и упала ниже $59 тыс.
За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 1.50%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Биткоин обновил исторический максимум, показав стоимость 10 апреля – $61 тыс. Рыночная капитализация монеты выросла до $1 136 млрд.
Отметим, что новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020-го курс вырос на 240%.
Биткоин вырос на 116% начиная с курса в $27 734 в начале 2021 года. Впервые криптовалюта пересекла отметку в $60 тыс. 13 марта – $61 781,83. Это случилось сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономики на $1,9 трлн.
Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
JPMorgan спрогнозировал, что биткоин может получить долгосрочную цену в $130 тыс., если его волатильность (резкие изменения курса) продолжит снижаться. По состоянию на 3 апреля монета стоит $59,3 тыс.
Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, которая является держателем биткоина на $4,8 млрд, заявил, что капитализация криптовалюты в будущем может достигнуть $100 трлн, а курс может достигнуть $5 млн.