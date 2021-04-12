Курс біткоїну злетів: скільки коштує криптовалюта
Вартість біткоїну 12 квітня піднялася до $60,589.57 після того, як на вихідних ціна підскочила до $61 тис. і впала нижче $59 тис.
За останню добу перша криптовалюта подорожчала на 1.50%. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.
Біткоїн оновив історичний максимум, показавши вартість 10 квітня – $61 тис. Ринкова капіталізація монети зросла до $1 136 млрд.
Відзначимо, що нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020- го курс виріс на 240%.
Біткоїн виріс на 116% починаючи з курсу в $27 734 на початку 2021 року. Вперше криптовалюта перетнула позначку в $60 тис. 13 березня – $61 781,83. Це сталося відразу після того, як президент США Джо Байден підписав пакет допомоги економіки на $1,9 трлн.
Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновника, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
JPMorgan спрогнозував, що біткоїн може отримати довгострокову ціну в $130 тис., Якщо його волатильність (різкі зміни курсу) продовжить знижуватися. Станом на 3 квітня монета коштує $59,3 тис.
Майкл Сейлор, глава компанії MicroStrategy, яка є власником біткоїнів на $4,8 млрд, заявив, що капіталізація криптовалюти в майбутньому може досягти $100 трильйонів, а курс може досягти $5 млн.