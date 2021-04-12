Курс біткоїну злетів: скільки коштує криптовалюта

Вартість біткоїну 12 квітня піднялася до $60,589.57 після того, як на вихідних ціна підскочила до $61 тис. і впала нижче $59 тис.

За останню добу перша криптовалюта подорожчала на 1.50%. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Біткоїн оновив історичний максимум, показавши вартість 10 квітня – $61 тис. Ринкова капіталізація монети зросла до $1 136 млрд.

Відзначимо, що нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020- го курс виріс на 240%.

Біткоїн виріс на 116% починаючи з курсу в $27 734 на початку 2021 року. Вперше криптовалюта перетнула позначку в $60 тис. 13 березня – $61 781,83. Це сталося відразу після того, як президент США Джо Байден підписав пакет допомоги економіки на $1,9 трлн.

Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновника, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту.

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