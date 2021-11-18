Крупнейшая афера в истории Канады: украдено криптовалюты на $36 млн

Полиция Канады арестовала молодого человека, обвиняемого в организации многомиллионной аферы, в результате которой он завладел криптовалютой на 46 млн канадских долларов ($36 млн). Это уже назвали крупнейшей кражей криптовалюты у одного человека в истории Канады.

Как сообщили канадские правоохранители, расследование продолжалось полтора года – они начали его вместе с ФБР и Секретной службой США в марте 2020-го. В результате был задержан житель города Гамильтон в провинции Онтарио.

Жертвой аферы стал неназываемый гражданин США. Мошенник, прибегнув к афере с подменой SIM-карты, заполучил доступ и опустошил криптовалютные счета американца.

Однако его выследили по истории покупок. "Часть украденной криптовалюты была использована для покупки имени пользователя в Интернете, которое считается редким в игровой среде", – отметили полицейские.

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Частично украденные монеты удалось вернуть. В частности, полиция арестовала криптовалюты на сумму более 7 млн канадских долларов.

Подозреваемому предъявили обвинения в краже свыше 5 тыс. канадских долларов и завладении имуществом или доходами от собственности преступным путем. Его дело уже передали в суд.

В данном случае мошенник прибегнул к SIM-своппингу, или SIM-хайджекингу. Это относительно новый вид преступной деятельности, завязанный на "подмене" SIM-карт и дающий злоумышленнику доступ к аккаунтам жертва.

При этой схеме преступнику надо лишь знать телефонный номер жертвы. После этого он обращается к мобильному оператору, выдавая себя за владельца, и просит повторно выпустить SIM-карту или назначить электронную SIM.

"Угнав" номер, мошенники будут получать все коды безопасности, которые банки и другие финансовые сервисы на него присылают. Соответственно, они получают полный контроль над привязанными к SIM-карте учетными записями.

Эксперты называют SIM-своппинг достаточно простой и поэтому частой мошеннической схемой. Соответственно существует несколько мер предосторожности, которые не позволят преступникам получить доступ к телефонному номеру жертвы:

не использовать для многофакторной аутентификации только мобильный телефон;

обязать своего мобильного оператора производить любые действия с SIM-картой только при личном присутствии владельца;

использовать для хранения криптовалюты "холодный" кошелек;

привязать свой криптокошелек к мобильному номеру, который больше нигде не будет использоваться, и отключить на телефоне облачную синхронизацию;

закрыть все неиспользуемые счета на биржах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году двое братьев из ЮАР организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалют. Они украли биткоины на $3,6 млрд со своей биржи Africrypt и пропали.