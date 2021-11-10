Биткоины можно купить и продать онлайн: как провести операцию и защититься от мошенников
Существует несколько методов, как можно совершить операцию с криптоптовалютами, например, с биткоином. Самый простой – онлайн-обменник. Этот метод выбирают чаще всего в первую очередь из-за скорости, удобства и безопасности.
О том, где купить или продать биткоин и как уберечься от мошенников – читайте в материале OBOZREVATEL.
Онлайн-обменники – это, по сути, аналог обычных обменников. Но разница лишь в том, что операции проводятся онлайн и это можно сделать не выходя из дома, допустим, с телефона или компьютера. Можно задействовать банковские карты или платежные системы Visa и Mastercard.Криптобиржи
Этот путь зачастую выбирают люди, которые занимаются именно полноценным трейдингом. Метод тоже достаточно надежный, но есть минус – комиссия за перевод. Самые известные криптовалютные биржи, где можно купить биткоин за гривни, – Binance и Exmo.
В Украине также популярны такие площадки и обменники, где можно купить биткоин:
Kuna;
Whitebit;
Coin24 (позволяет купить биткоин через "Приват24").
BTC Trade;
Best Change;
CoinMama (но лишь в иностранной валюте).
Xbtc;
Let`sPay.
Купить биткоин можно и за наличные. К примеру, в этом может помочь сервис BTCU.biz. Нужно воспользоваться терминалом iBox или ПриватБанка.
За биткоины можно рассчитаться в некоторых магазинах. Цитрус, UiPservice (сервисцентр компании Apple), Rechi.ua, Dell, Expedia принимают первую криптовалюту.
Кстати, не только за чужими гривнями и долларами охотятся аферисты в нашей стране. Есть и те, кто не прочь украсть криптовалюту. Дабы обезопасить себя, нужно читать отзывы и комментарии об обменнике или криптобирже.
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OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что на фоне либерализации и начала регулирования сферы криптоактивов в различных странах был отмечен рост курса многих цифровых валют. На этом фоне биткоину прогнозируют новый рекорд в $67 тыс. уже в обозримом будущем.