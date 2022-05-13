Криптовалюту назвали лекарством для нездоровой мировой экономики

Привлечение венчурного капитала в криптовалютную отрасль привело к падению рынка виртуальных активов. Именно манипуляции с криптовалютами со стороны венчурных капиталистов привели к последнему падению рынка.

Об этом во время трансляции в YouTube заявил создатель блокчейн-сети и одноименной криптовалюты Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон. Криптовалюту он называет лекарством для “нездоровой мировой экономики".

“Весь смысл криптовалют заключается в восстановлении доверия и стабильности в мировой денежной системе", – подчеркнул Хоскинсон. Он добавил, что правительства стран только бесконтрольно печатают деньги, вызывая гиперинфляцию и приближая “антиутопическое будущее".

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Он считает кризис на крипторынке, из которого только за последний месяц вывели почти $1 трлн, подтверждением разрыва между частными и институциональными инвесторами.

Первые, по словам создателя Cardano пытаются стать независимыми от “несправедливой глобальной финансовой системы", а вторые просто видят в криптовалюте высокодоходный, но высокорисковый актив. “Всегда было опасно приглашать на крипторынок людей с Уолл-Стрит", – уверен Хоскинсон.

Он раскритиковал “банкиров и венчурных капиталистов" из-за их финансовых стратегий, которые привели к безудержной инфляции. Создатель подчеркнул, что институционалы сами виновны в происходящем.

“Они играют в музыкальные стулья с глобальной экономикой, которая рухнет. Она не может больше поддерживать себя", – заявил Хоскинсон.

Сами по себе криптовалюты не наносят ущерба. Это делают манипуляции с такими активами, которые взбалтывают рынки. “Суть криптовалют и технологии блокчейн всегда отличалась от предлагаемого нам антиутопического будущего, в котором у нас ничего нет, но мы этому рады", – объяснил глава Cardano.

Он заверил, что всегда поддерживал подход “дважды отмерь, один раз отрежь", отметив, что “другие этого не сделали", так как гнались за прибылью для венчурных капиталистов. Ряд СМИ пришел к выводу, что он имел в виду UST – переживший крах стейблкоин экосистемы Terra.

Как ранее OBOZREVATEL сообщал, власти Великобритании хотят получить право изымать криптовалютные активы олигархов, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину. Соответствующий законопроект правительства будет принят до конца года.