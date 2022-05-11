Одна из крупнейших криптовалют может исчезнуть: курс упал в 9 раз за сутки

Криптовалюта Terra (LUNA) продолжает "крутое пике", что ставит под угрозу само существование проекта. Лишь за сутки актив подешевел более чем в девять раз, и теперь выпал из топ-50 крупнейших.

Согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, по состоянию на 11 мая LUNA подешевела до $1,55 за монету и продолжает терять ценность. Это более чем на 95% меньше, чем сутки назад – накануне актив торговался на уровне $30, а в начале апреля его можно было купить по $115.

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В связи с этим рыночная капитализация проекта упала до $998 млн с $11,5 млрд. Таким образом, актив "съехал" с 11 на 61 место по стоимости.

Кроме того, продолжаются проблемы и у другого проекта экосистемы, Terra – ее алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST). Монета снова утратила привязку к доллару США и подешевела до $0,33. Хотя позже ее курс скорректировался до $0,44, это все еще вдвое ниже, чем днем ранее.

Оба актива очень тесно взаимосвязаны. В отличие от традиционных стейблкоинов (например, Tether или USD Coin) курс UST не обеспечен фиатной валютой. Если стоимость стейблкоина превышает 1$, трейдеры могут "сжечь" LUNA, взамен на UST, оставляя разницу себе. Это повышает предложение стейблкоинов и, соответственно, снижает их стоимость. Если курс стабильной монеты ниже 1$, происходит обратная операция.

Таким образом, на текущий момент, подчеркивают аналитики WhiteBIT, более надежными активами для инвестиций остаются именно обеспеченные фиатом криптовалюты. Так, в последнее время, на фоне геополитических процессов, а также решений ФРС США, поднялся спрос на криптолендинг USDT – одного из старейших стейблкоинов на рынке, который за все время своего существования шел 1:1 к доллару. Процентная ставка для Tether максимально достигает 30% годовых на централизованной бирже, тогда как на криптолендинговых площадках – 12-17% годовых максимум.

10 мая управляющая экосистемой Terra организация Luna Foundation заявила о поиске $1 млрд для решения проблем. Судя по тому, что падение курсов UST и LUNA стало неконтролируемым, найти средства не удалось или эта сумма не помогла стабилизировать ситуацию.

Положение UST уже привлекло внимание американского правительства. Выступая на заседании банковского комитета Сената США, министр финансов США Джанет Йеллен призвала до конца 2022 года принять закон о регулировании стейблкоинов.

"Стейблкоин TerraUSD пережил банк-ран (одновременное закрытие депозитов вкладчиками. – Ред.) и упал в цене. Я считаю это иллюстрацией рисков для финансовой стабильности, исходящих от этого быстрорастущего продукта, и необходимости соответствующего регулирования", – заявила Йеллен.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ряд экспертов называет UST криптовалютной пирамидой и "схемой Понци". В частности, сооснователь децентрализованной автономной организации Maker Руне Кристенсен предупреждал, что проект может "обнулиться" в случае наступления "медвежьего" рынка.