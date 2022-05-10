Сюрприз от принца Чарльза: Британия отберет криптовалюту у российских олигархов

Власти Великобритании хотят, чтобы их наделили правом изымать криптовалютные активы олигархов, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину. Соответствующий законопроект правительства будет принят до конца года.

Как сообщает Euronews, об этом заявил в парламенте королевства принц Чарльз, излагая 10 мая законодательную повестку дня правительства Бориса Джонсона. Таким образом Лондон ужесточит свое отношение к россиянам, причастным к войне в Украине.

“Будет внесен законопроект о дальнейшем расширении полномочий по борьбе с незаконным финансированием, сокращению экономической преступности и содействию развития бизнеса", – заявил наследник престола. Данная мера дополнит принятый в марте Закон об экономических преступлениях.

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Этот закон позволяет вводить санкции в отношении лиц, причастных к военному вторжению России в Украину. Именно на этих списках будут основаны новые законодательные акты.

По словам принца Чарльза, в британском Кабмине выразили готовность “расправиться с клептократами, преступниками и террористами", злоупотребляющих открытой экономикой страны, и “изгнать грязные деньги из Великобритании". Изымать криптовалюту будут у тех подсанкционных лиц, которых не удастся привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, планируется принять и другой Закон, который позволит быстрее и легче арестовывать криптоактивы, добытые программами-вымогателями. Согласно данным Сhainalysis, до 74% таких доходов достается российским хакерам. Ранее важность такой инициативы уже оценила британский министр внутренних дел Прити Патель.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года правоохранительные органы Британии впервые изъяли виртуальные активы. Налоговая служба королевства конфисковала три невзаимозаменяемых токена (NFT) на $1,9 млн в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, аналитическая компания Elliptic обнаружила сотни тысяч криптовалютных адресов, предположительно связанные с россиянами, которые попали в западные “черные списки". Эти данные помогут не дать друзьям Путина избежать разрушительного санкционного давления.