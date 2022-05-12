Курс LUNA упал на 95%: как будут спасать одну из крупнейших криптовалют мира

Криптовалюта Terra (LUNA), курс которой 11 мая обрушился на 95%, до $1,55 за монету, после непродолжительной позитивной коррекции возобновила падение, пробив уровень в $1. Это вызвало реакцию основателя экосистемы Terra До Квона, который представил план по ее спасению.

Согласно данным ведущей европейской криптобиржи WhiteBIT, 12 мая LUNA опустилась до “мусорной" стоимости в $0,38, хотя еще в начале месяца монета торговалась на уровне $80. Рыночная капитализация проекта снизилась до $775 млн, тогда как накануне его оценивали в $2-4 млрд.

Кризис LUNA связан с алгоритмическим стейблкоином TerraUSD (UST). 9 мая монета “отвязалась" от доллара США и с тех пор находится в свободном падении, а поскольку ее курс стабилизируется за счет сжигания LUNA по модели mint-and-burn, она потащила за собой и эту криптовалюту.

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Происходящее не могло не сказаться на DeFi-проектах, связанных с UST и LUNA. Самые мрачные перспективы у платформ, размещенных на протоколе Terra – Anchor Protocol (ANC), Astroport (ASTRO) и Mars Protocol (MARS).

С началом коррекции LUNA 3 мая стоимость этих токенов упала более чем на 80%. В Cointelegraph называют маловероятным то, что эти протоколы нормализуются и оправятся от краха Terra, пока UST остается вне привязки к $1, а LUNA торгуется на 98% ниже, чем неделю назад.

Новый обвал LUNA может быть вызван планом спасения UST, который глава компании Terraform Labs До Квон представил в своем Twitter. Он объясняет кризис резким скачком обменов UST на LUNA, поэтому предлагает ускорить темпы выпуска этой криптовалюты, чтобы система смогла поглощать UST еще быстрее. Глава Terraform Labs хочет, чтобы 1 UST в любой момент можно было обменять на $1 в LUNA.

До Квон признал, что это приведет к существенным издержкам держателей UST и LUNA, но заверил в активной работе по привлечению в экосистему внешнего капитала и снижения переизбытка предложения UST. А после восстановления стейблкоин может перейти к традиционному механизму с обеспечением.

Однако способность Квона спасти экосистему Terra ставится под сомнение. Как сообщает CoinDesk, именно он был одним из соучредителей другой криптовалюты, которая тоже потерпела крах.

Алгоритмический стейблкоин Basis Cash (BAC) запустили на блокчейне Ethereum в августе 2020 года, но в декабре, когда капитализация проекта на своем пике достигала $175 млн, он рухнул. Восстановиться монета не смогла и сейчас торгуется по $0,007.

“К тому времени Basis Cash не был протестирован и мы не были уверены насчет него, но Квон хотел его протестировать. Он называл его пилотным проектом", – заявил журналистам бывший разработчик Terraform Labs Хенсук Канг.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что некоторые эксперты открыто называют UST криптовалютной пирамидой и "схемой Понци". Один из них – сооснователь децентрализованной автономной организации Maker Руне Кристенсен, который допускал полное "обнуление" проекта.