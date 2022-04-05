Казино, сауна и вертолетная площадка: виртуальную мегаяхту продают за $400 млн

Компания Cyber ​​Yachts, которая известна своими элитными виртуальными яхтами, собирается побить собственный рекорд и выставила на продажу судно за $400 млн. Несмотря на такую солидную стоимость, владеть яхтой можно будет только в метавселенной.

Как сообщили на сайте компании, яхта Indah (в переводе с индонезийского – “красотка") – это 120-метровое судно, спроектированное известным дизайнером яхт Лукаша Опалински. Заплатить за такое судно можно биткоинами, Ethereum (ETH) или Bitcoin Latinum (LTNM).

“Страсть к нахождению на воде – именно то, что побуждает меня создавать необычные суда, разработанные для установления новых отраслевых стандартов и нового измерения опыта яхтинга", – говорит дизайнер. Он утверждает, что стремился достичь гармонии между формой и функциональностью.

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Indah отличается революционным дизайном и имеет казино, тренажерный зал, сауну, вертолетную площадку и 12 оборудованных кают, которые могут вместить 24 гостя. Максимальная скорость яхты – 24 узла, а дальность хода – 7 тыс. морских миль

“Посетить" такую яхту можно будет во время VIP-ивентов или онлайн-игр в метавселенной, созданной Cyber ​​Yachts. Предполагается, что проект привлечет интерес со стороны знаменитостей – им будет предоставлена возможность путешествий по островам и посещения множества различных игровых площадок.

Cyber ​​Yachts хорошо известна на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT). Согласно прогнозу американского инвестиционного банка Jeffries, до 2027 года капитализация этого рынка удвоится до $16 млрд, а к 2050-му он вырастет до $80 млрд.

В то же время, эксперты инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что рынок метавселенных обладает потенциалом вырасти до $8 трлн. Как перспективный бизнес-концепт метавселенную рассматривает и Bank of America – стратеги банка отметили, что этому способствует распространение криптовалют в мире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что реальные яхты также продаются за криптовалюту. В 2021 году владелец роскошной итальянской суперяхты Vianne выставил ее на продажу за €8,9 млн или $10 млн.