Роскошную 52-метровую яхту выставили на продажу за биткоины. Фото и видео

Владелец итальянской суперяхты Vianne выставил ее на продажу и готов принять оплату в биткоинах или другой криптовалюте. Судно выставлено на продажу за €8,9 млн или $10 млн.

Согласно опубликованному объявлению, хозяин яхты сперва хочет получить в качестве залога 10% от стоимости Vianne. Всю остальную сумму он готов принять в различных криптовалютах (биткойне, "эфире", Dogecoin, Solana, Binance Coin или Fantom), фиатных деньгах либо NFT (невзаимозаменяемых токенах) из коллекций CryptoPunk и Bored Ape Yacht Club.

Высокая стоимость яхты обусловлена ее роскошным убранством и множеством удобств. Они включают вертолетную площадку, джакузи на верхней палубе, поле для минигольфа и различные надувные объекты для отдыха на воде.

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Vianne – это элитное судно со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой, построенное итальянской компанией Benetti по дизайну Стефано Натуччи в 1995 году под именем Tommy. В 2021 году она прошла капитальный ремонт, а также была обставлена мебелью от Ralph Lauren.

Яхта имеет длину 52 метра и ширину 8,9 метра, входит в тысячу крупнейших яхт мира. Ее крейсерская скорость – 15 узлов, а максимальная – 21 узел (50 км/ч).

Судно вмещает 12 пассажиров, для которых предусмотрены 5 кают, 12 членов экипажа. Также яхта доступна для чартерных прогулок по цене €196 тыс. за неделю.

"Хотя количество платежей в криптовалюте в яхтенной индустрии растет, Vianne может самой большой яхтой, когда-либо купленной за NFT", – говорится в объявлении. Осмотреть судно они предлагают на Карибах или в штате Флорида, США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в Украине впервые заключили сделку о продаже недвижимости за криптовалюту. Владелец одной из киевских квартир Марк Гинзбург обменял ее на Ethereum через представителя.