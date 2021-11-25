Канада отказалась считать криптовалюту угрозой экономике, а биткоин – деньгами

Центральный банк Канады пока что не видит в криптовалютах угрозы для экономики и считает, что цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) даже могут играть существенную роль в экономике. В то же время финрегулятор не считает биткоин и другие токены действительным платежным средством.

Об этом, выступая на конференции Ontario Securities Commission Dialogue 2021, заявил вице-президент Центробанка Канады Пол Бодри. Он считает, что криптовалюты "совершенно удалены из финансовой системы", поэтому не представляют серьезного риска для ее стабильности.

"Мы еще не достигли той точки, чтобы заявлять о большом риске для экономики, который представляют криптовалюты. Но мы очень внимательно следим за этим", – сказал Бодри.

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В то же время, по мере роста криптосектора такие активы могут стать проблемой в будущем из-за своего расширения и растущего объема инвестиций. При этом стейблкоины (стабильные криптовалюты) имеют больше потенциала.

"Стейблкоины не похожи на биткоин – они обеспечены такими реальными активами как доллар. Поэтому они имеют потенциал для того, чтобы играть более значительную роль в платежах, и это то, на что мы обращаем внимание", – добавил вице-глава канадского центробанка.

Остальные криптовалюты, в том числе и биткоин, он считает чисто спекулятивными активами, которые не играют роли денег. Банкир напомнил, что большинство криптовалют преподносились как, в первую очередь, платежное средство, но на сегодняшний день они лишены этой функции.

"Большинство из них гораздо больше ориентированы на спекулятивную часть – люди покупают их в основном для дальнейших спекуляций. Сейчас мы не видим, чтобы их использовали в качестве платежного средства", – резюмировал Пол Бодри.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в мире нет единого мнение насчет регулирования криптовалют. В частности в Европейском центральном банке пригрозили спадом традиционного финансового рынка может из-за влияния крипторынка.

В то же время, рыночный стратег и старшая экономистка Deutsche Bank Марион Лабоур считает, что криптовалюты могут стать "золотом XXI века". Однако, по ее словам, длительное время транзакций и высокая комиссия мешают развитию этого сектора.

А вот в Великобритании видят в криптовалюте нарастающую угрозу. Заместитель управляющего по финансовой стабильности Банка Англии Джон Канлифф обеспокоен быстрым ростом этого сектора и интеграцией в традиционную финансовую систему.