Угроза или новое золото: как в Англии, США и Германии относятся к криптовалюте

По мере расширения рынка криптоактивов в разных странах пытаются найти подход к этому сектору финансов. Но общего мнения на этот счет нет – если в Англии и США видят угрозу, которая исходит от криптовалют, то в Германии их называют "золотом XXI века".

Все страны сходятся лишь в том, что эта сфера должна регулироваться. OBOZREVATEL собрал мнения финансовых регуляторов крупнейших западных экономик насчет криптовалюты.

Такие криптоактивы, как биткоин, вскоре могут представлять опасность для финансовой системы в целом. Причина в очень быстром расширении их капитализации и интеграции с традиционными финансовыми инструментами.

Об этом, как сообщает The Telegraph, заявил заместитель управляющего по финансовой стабильности Банка Англии Джон Канлифф. В то же время, стейблкоины, на его взгляд не несут такой угрозы.

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"Я считаю, что на данный момент они (криптовалюты. – Ред.) не представляют риска для финансовой стабильности, но они очень быстро растут и все больше интегрируются в то, что я бы назвал традиционной финансовой системой. Таким образом, точка, в которой они будут представлять опасность, становится все ближе. Я думаю, что регулирующим и законодательным органам следует очень хорошо подумать об этом", – сказал Канлифф.

Стейблкоины (стабильные криптовалюты), по его мнению, "еще не существуют в таком масштабе". "Поэтому я не думаю, что мы здесь отстаем", – добавил британский чиновник.

Ранее стало известно, что в 2022 году Банк Англии начнет экспертные консультации по поводу запуска цифрового фунта стерлингов. Предполагается, что бриткоин создадут не ранее 2025 года. Канлифф считает, что эта цифровая валюта будет нести меньше рисков из-за привязки к фунту и большего регулирования.

В октябре чиновник уже выступал против влияния криптовалют на традиционные рынки. В своем обращении к Обществу всемирных межбанковских финансовых каналов связи Джон Канлифф перечислил факторы риска, связанные с криптовалютами:

нестабильность курса ;

отсутствие законов о защите прав потребителей ;

отсутствие положений о борьбе с отмыванием денег в секторе децентрализованных финансов.

"Насколько сильно могут возрасти эти риски, в немалой степени будет зависеть от характера и скорости реакции регулирующих и надзорных органов", – предупредил чиновник. Он считает, что криптовалюты могут в любой момент обесцениться.

Ранее Федеральная резервная система США опубликовала отчет, в котором криптовалюта и стейблкоины оказались на пятом месте угроз для финансовой стабильности Соединенных Штатов. Это на три позиции выше, чем за полгода до этого.

В ФРС указали на большой рост капитализации основных стейблкоинов (за год – впятеро, до $130 млрд). Но у этого типа цифровых активов отметили ряд структурных недостатков: риски для платежных и финансовых систем, уязвимость для ликвидации инвесторами и возможность того, что держатели стейблкоинов окажутся не в состоянии их погасить.

В свою очередь, рыночный стратег и старшая экономистка Deutsche Bank Марион Лабоур считает, что криптовалюты могут стать "золотом XXI века". При этом развитие цифровых платежей связано с серьезными трудностями.

Она признала, что многие магазины уже принимают платежи в биткоине (BTC) и Ethereum. Однако длительное время транзакций (не менее 10 минут) и высокая комиссия ($20 за транзакцию в BTC) мешает распространению этого типа оплаты.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, совокупная капитализация рынка криптовалют превысила $3 триллиона. Более трети рынка при этом приходится на первую криптовалюту Bitcoin.