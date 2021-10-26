Биткоин станет "золотом 21-го века", но есть проблемы: Deutsche Bank определил, что мешает криптовалюте

Рыночная капитализация криптовалют превышает 1 трлн долларов США. Эта цифра делает их слишком важными, чтобы игнорировать эту сферу. В обозримой перспективе развитие цифровых валют определит будущее платежей, но курс биткоина и других криптоактивов пока что будет очень нестабильным. Кроме того, криптовалюты все еще вредят окружающей среде.

К таким выводам пришла в своем рапорте рыночный стратег и старшая экономистка Deutsche Bank Марион Лабоур. Она считает, что у криптовалют есть огромный потенциал, но пока что развитие цифровых платежей связано с серьезными трудностями.

"Биткоин и Ethereum в настоящее время принимаются во многих магазинах, но все еще не являются распространенными формами оплаты из-за длительного времени транзакции и высокой комиссии", – отмечает Лабоур.

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Так, для подтверждения транзакции с биткоин необходимо 10 минут. При этом комиссия за транзакцию составляет 20 долларов. Это делает его менее популярным выбором.

На вопрос, чем биткоин отличается от доллара или любой другой "бумажной" валюты, Лабоур сказала: биткоин или другие криптовалюты не поддерживаются государством, из-за чего люди по закону не обязаны принимать их в качестве средства платежа.

Впрочем, по словам специалистки одного из 30 важнейших транснациональных банков мира и крупнейшего финансового конгломерата Германии, биткоин еще может стать золотом 21-го века. Как и обычное золото, биткоин обладает дефляционными свойствами. При этом он не используется широко в качестве платежного средства и, уже в отличие от золота, очень нестабилен.

В ближайшее время биткоин будет волатилен по ряду причин:

Около 66% биткоинов используются для инвестиций и спекуляций;

Редкие крупные покупки или закрытие рынка не могут повлиять на его эквилибриум спроса и предложения. Биткоины имеют ограниченные торговые параметры;

Цена биткоина во многом зависит от отношения и подхода инвесторов и криптоэнтузиастов. Высокая стоимость биткоина и ограниченный запас в 21 миллион монет, считает Лабоур, делают его популярным средством защиты от инфляции.

Если биткоин – это цифровое золото, то Ethereum – это цифровое серебро, считает Лабоур. Будучи первой в истории криптовалютой, биткоин имеет самый большой рыночный капитал и пользуется основной институциональной поддержкой.

Ethereum же лидирует на рынке по-разному. В основном, благодаря тому, что он имеет множество рыночно применимых приложений в блокчейне – на платформах DeFi и NFT. Поэтому, в свете прикладных возможностей данной валюты, Лабоур рассматривает Ethereum как цифровое серебро.

При взаимодействии с криптовалютами, по словам Лабоур, существуют несклько типичных вызовов:

Отсутствие регулирования не позволяет многим инвесторам выходить на рынок криптовалютной торговли, даже если этот рынок является привлекательным и прибыльным для отдельных пользователей.

Криптомайнинг оставляет огромный углеродный след, который опасен для окружающей среды.

Тем не менее, рыночный стратег проявила оптимизм в отношении недавних технологических разработок, которые сделают крипторынок экологически чистым. Также специалистка отметила: аналитики Deutsche bank ожидают, что к 2022 году правительственные регуляторы многих стран введут сильную нормативно-правовую базу для обращения криптовалют.

Будут ли цифровые валюты Центрального банка – CBDC и криптовалюты коэкзистентны?

CBDC – это полностью централизованные цифровые формы фиатных валют. В Украине, например, разрабатывают "е-гривню". Она и станет украинской версией CBDC.

В отличие от криптовалют, которые полностью децентрализованы и позволяют каждому получить доступ к журналу транзакций. По словам Лабоур, CBDC, наличные и криптовалюта будут сосуществовать. И одно не заменит другое.

За последние три года правительства по всему миру решительно настаивают на использовании опций цифровых платежей. Фактически, выплаты наличными могут уменьшиться с ростом и введением в действие CBDC и криптовалют.

Как сообщал OBOZREVATEL, криптоденьги в разных модальностях становятся константной компонентой правительственной повестки дня ведущих экономик мира. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена юридически приравнять виртуальные активы к ценным бумагам.

Конгресс уже включил в повестку дня вопрос о том, как Комиссии по ценным бумагам и биржам следует регулировать обращение криптовалют. "Федеральный финансовый регулятор не будет запрещать оборот криптовалюты на территории страны", – заявил председатель Комиссии Гэри Генслер.

Российская Федерация занимает более холодную позицию. Глава комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг заявил: в российском законодательстве нужно прописать нормы, которые "оградят неквалифицированного инвестора от непродуманных вложений в цифровые валюты. Мы будем смотреть на то, чтобы максимально защитить наших граждан при вложениях в цифровые валюты и активы".

А Китай в сентябре 2021 года ввел запрет на все операции с криптовалютой. Другие страны, запретившие криптовалюты: Египет в 2020-м, Непал в 2017 году, Боливия в 2014 году, Северная Македония в 2016 году, Алжир 2018 в году, Бангладеш в 2017 году.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в JPMorgan Chase биткоин назвали "золотом для наивных". По состоянию на 26 октября курс биткоина, по данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT, составляет $62,5 тыс.