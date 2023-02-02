ЕС научил украинских силовиков искать "грязную" криптовалюту

Десятки украинских гослужащих прошли курс по обращению с криптовалютами. Это должно помочь государственным ведомствам эффективнее бороться с отмыванием незаконно полученных средств при помощи виртуальных активов.

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Серия онлайн-тренингов была организована 19-20 января для 80 сотрудников спецведомств. Мероприятие было организовано Asset Reality при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI), о чем сообщила пресс-служба агентства.

Среди прочих курс прошли работники Госфинмониторинга, Агентства по возврату и управлению активами (АРМА), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и других агентств.

Актуальность таких тренингов в ЕС объясняют тем, что злоумышленники нередко используют криптовалюту для отмывания и сокрытия средств, полученных преступным путем. Вследствие того, что такие активы позволяют анонимизировать преступника, правоохранители сталкиваются с препятствиями при расследовании дел, в которых фигурирует криптовалюта, а конечные бенефициары преступлений избегают наказания.

“В настоящее время правоохранительные органы и финансовые аналитики изо всех сил ищут способы отслеживания криптовалюты и связь между переводами криптовалюты с одного электронного кошелька на другой, чтобы определить конечного бенефициарного владельца. EUACI старается помочь нашим партнерам получить необходимые знания для более эффективного расследования дел с криптоактивами", – отметили в агентстве Евросоюза.

Лучшие специалисты из области криптобезопасности поделились с украинскими правоохранителями современными решениями и передовым опытом в расследовании дел разной сложности, связанных с виртуальными активами. Причем каждое занятие адаптировали под конкретные потребности агентств.

В рамках курса его участники ознакомились с новейшими методами отслеживания и ареста украденных таких активов, а привлеченные специалисты по возврату виртуальных активов раскрыли основные механизмы обращения с криптовалютами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что АРМА начало сотрудничество с рядом криптобирж, чтобы расширить свои возможности по поиску и аресту активов, полученных противозаконным путем. Торговые площадки согласились предоставлять информацию, которая позволит идентифицировать владельца того или иного криптокошелька.

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