Курс биткоина установил исторический рекорд

Биткоин побил рекорд своей стоимости. По состоянию на 18:05 20 октября 1 монета стоит 66,733 тыс. долларов, или более 1,7 млн грн.

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты, по данным, CoinDesk, датируется апрелем текущего года. Тогда биткоин достиг отметки стоимости в 64 889 долларов (около 1,7 млн грн) за единицу.

Установление биткоином рекорда стоимости может быть связано с запуском биржевого фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF. Примечательность этого фонда состоит в том, что он является первым, одобренным Комиссией по ценным бумагам и биржам США для инвестирования в фьючерсы на биткоины.

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"Новый фонд, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером $ BITO, собрал в первый день более 1 млрд долларов торгового оборота. Этот результат засвидетельствовал один из самых успешных подобных запусков за все время", – сообщает CoinDesk.

Цена 1 биткоина в 66,733 тыс. долларов – не предел. По мнению известного поразительной точностью своих прогнозов аналитика из Нидерландов, скрывающегося под ником Plan B, уже в декабре криптовалюта пробьет психологический потолок в 100 тыс. долларов за монету.

Если этот прогноз воплотиться реальность, те, кто купил биткоины в начале октября, когда за единицу криптовалюты платили по 56 тыс. долларов (около 1,5 млн грн), станут сказочно богатыми. Ведь они получат по 44 тыс. долларов (более 1,1 млн грн) прибыли с продажи каждой монеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:

Для добычи биткоинов майнеры начали заключать сделки с АЭС. Такое сотрудничество позволяет майнерам получать стабильное и безуглеродное производство. А конкурирующим с возобновляемыми источниками энергии электростанциям – новых клиентов.

Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой. Транзакции, связанные с криптоактивами, теперь считаются в КНР незаконной финансовой деятельностью.

Биткоин попал под волну критики в JP Morgan. В банке заявили, что криптовалюта не располагает никакой реальной ценностью.

Кроме того, после запрета Китаем криптовалютных операций на своей территории, "главной криптофермой" мира стали США. Их доля на рынке выросла до 35,4%. Еще в апреле доля США составляла 16,9%, тогда как Китая – 46%.