Курс биткоина установил исторический рекорд

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Криптовалюты
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Курс биткоина установил исторический рекорд

Биткоин побил рекорд своей стоимости. По состоянию на 18:05 20 октября 1 монета стоит 66,733 тыс. долларов, или более 1,7 млн грн.

Рекордная стоимость биткоина

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты, по данным, CoinDesk, датируется апрелем текущего года. Тогда биткоин достиг отметки стоимости в 64 889 долларов (около 1,7 млн грн) за единицу.

Почему биткоин подорожал

Установление биткоином рекорда стоимости может быть связано с запуском биржевого фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF. Примечательность этого фонда состоит в том, что он является первым, одобренным Комиссией по ценным бумагам и биржам США для инвестирования в фьючерсы на биткоины.

Видео дня

"Новый фонд, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером $ BITO, собрал в первый день более 1 млрд долларов торгового оборота. Этот результат засвидетельствовал один из самых успешных подобных запусков за все время", – сообщает CoinDesk.

Цена биткоина будет только увеличиваться

Цена 1 биткоина в 66,733 тыс. долларов – не предел. По мнению известного поразительной точностью своих прогнозов аналитика из Нидерландов, скрывающегося под ником Plan B, уже в декабре криптовалюта пробьет психологический потолок в 100 тыс. долларов за монету.

Если этот прогноз воплотиться реальность, те, кто купил биткоины в начале октября, когда за единицу криптовалюты платили по 56 тыс. долларов (около 1,5 млн грн), станут сказочно богатыми. Ведь они получат по 44 тыс. долларов (более 1,1 млн грн) прибыли с продажи каждой монеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:

  • Для добычи биткоинов майнеры начали заключать сделки с АЭС. Такое сотрудничество позволяет майнерам получать стабильное и безуглеродное производство. А конкурирующим с возобновляемыми источниками энергии электростанциям – новых клиентов.

Кроме того, после запрета Китаем криптовалютных операций на своей территории, "главной криптофермой" мира стали США. Их доля на рынке выросла до 35,4%. Еще в апреле доля США составляла 16,9%, тогда как Китая – 46%.

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