Биткоин стал официальной валютой во второй стране мира

Центральноафриканская Республика признала биткоин законным платежным средством. Таким образом, эта страна стала второй в мире после Сальвадора и первой на африканском континенте, приравнявшей криптовалюту к своей национальной валюте – ранду.

Как сообщает Forbes, историческое решение было принято по результатам голосования Национальной ассамблеи ЮАР, члены которой поддержали правительственный законопроект. Предполагается, что это должно помочь в восстановлении экономики после бунтов, охвативших страну в 2021 году.

Законопроект был разработан и внесен в парламент министром цифровой экономики Жустином Гурна-Зако. Кроме признания биткоина новым платежным средством, этот документ станет базой для законодательного регулирования криптовалюты.

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"С принятием криптовалюты Центральноафриканская Республика приблизилась к новому, авангардному пути развития, популярному среди инвесторов всего мира", – отмечают журналисты.

Принятие криптовалют на уровне государств, наряду с сотрудничеством платежных компаний с игроками в области мировой коммерции (например, Strike с Shopify), определяет важнейшую тенденцию в развитии криптовалют – принятия виртуальных активов в качестве платежного инструмента. Так считает глава крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT Владимир Носов.

Примечательно, что парламент Центральноафриканской Республики поддержал криптовалютный законопроект единогласно. Это демонстрирует солидарность коалиции и оппозиции в вопросе инвестиционных перспектив, которые открываются перед ЮАР после признания биткоина.

Однако не исключено, что теперь официальная Претория может столкнуться с давлением со стороны различных международных финансовых организаций. В частности, против признания биткоина выступают Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация.

Биткоин как платежное средство

Первой страной, признавшей биткоин законным платежным средством, в сентябре 2021 года стал Сальвадор. С тех пор власти страны пополнили свою криптовалютную казну на 410 BTC.

Кроме того, в марте-2022 мэр 60-тысячного швейцарского города Лугано Микеле Фолетти объявил о признании законными платежными средствами сразу трех виртуальных активов – биткоина, Tether и городского токена LVGA. Власти также разработали различные программы для повышения уровня криптограмотности и майнинга, доход от которого пойдет на развитие городской инфраструктуры.

Также биткоин был признан платежным средством в Prospera – свободной экономической зоне государства Гондурас. Кроме того, местным органам власти и международным фирмам разрешили выпускать биткоин-облигации в юрисдикции Prospera в соответствии со стандартами KYC и AML.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о сотрудничестве Министерства иностранных дел Украины с крупнейшей европейской биржей WhiteBIT, что также говорит о постепенном принятии криптовалюты на территории нашего государства. Платформа поможет еще эффективнее поддерживать украинских беженцев за границей.