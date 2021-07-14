В ЮАР во время массовых протестов погибли более 70 человек

Заключение в тюрьму экс-президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы вызвало протесты по всей стране. Во вторник, 13 июля, толпы людей вступили в столкновение с полицией.

Протестующие разграбили и подожгли торговые центры. В результате беспорядков погибли более 70 человек, 1234 – арестованы, сообщает Reuters. На улицы вывели армию.

Основные случаи насилия зафиксированы в провинции Квазулу-Натал, где родился Зума. На улицах протестующие бросали камни, а полиция отвечала резиновыми пулями. Представители службы безопасности заявили, что правительство работает над прекращением распространения насилия и грабежей. Магазины и заправочные станции были вынуждены закрыться.

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Отмечается, что протесты из-за президента переросли в грабежи и излияние всеобщего гнева по поводу лишений и неравенства, которые сохраняются через 27 лет после окончания апартеида. Бедность усугубляется серьезными социальными и экономическими ограничениями, направленными на блокирование распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотни обнаженных до пояса женщин устроили протест на велосипедах по улицам Берлина. Они выступили за равенство полов после того, как женщину попросили одеть бюстгальтер или покинуть аквапарк.