Прогноз сбывается: биткоин начал стремительно дорожать

Как и прогнозировалось, биткоин начал дорожать. По состоянию на 12 октября, по данным CoinDesk, стоимость одной монеты составляет около 57 тыс. долларов. Это более 1,5 млн грн. А к концу октября ожидается цена в 64 тыс. долларов.

Отметим, что подорожание биткоина является резким. Так, еще в конце сентября он стоил 40,7 тыс. долларов (немногим более 1 млн гривен).

Впрочем, это не предел. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в 100 тыс. долларов (2,6 млн грн). Это даст возможность инвесторам уже через несколько недель буквально озолотиться. Ведь каждый купленный биткоин сейчас принесет своему владельцу прибыль в около 44 тыс. долларов (или 1,2 млн грн) в декабре.

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Впрочем, существенную прибыль инвесторам биткоин может принести и раньше. К примеру, по словам все того же Plan B, в ноябре цена него уже составит 98 тыс. долларов. Прогнозированное подорожание

Стремительный рост цены биткоина был предсказан аналитиком Plan B еще в июне 2021 года. Тогда он спрогнозировал, что в конце сентября 1 биткоин будет стоить 43 тыс. долларов. Что, в итоге, и случилось.

Свой прогноз аналитик сделал на основе т.н. модели "от запасов к потоку" – Stock-to-Flow, S2F. Суть модели такова: общее предложение биткоина на глобальном рынке (stock) делится на количество монет, выпущенных в течение одного года (flow). При этом в расчет берется также двукратное уменьшение годового производства биткоинов каждые 4 года.

Согласно с S2F, на возрастание цены на криптовалюту в долгосрочной перспективе повлияют 2 фактора. Ими являются:

рыночный дефицит биткоинов, коих, как предполагается, будет циркулировать не более 21 млн единиц ;

уменьшающееся предложение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для добычи биткоинов майнеры начали заключать сделки с операторами атомных электростанций, располагающими дополнительными резервными мощностями и не производящих выбросов углекислого газа.

Такое сотрудничество позволяет майнерам получать стабильное и безуглеродное производство. А конкурирующим с возобновляемыми источниками энергии электростанциям – новых клиентов.