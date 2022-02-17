25 млрд долларов на кражах: эксперты подсчитали криптомиллионеров-мошенников

Значительная часть крупнейших участников рынка криптовалют связана с мошенничеством. Такие "криптокиты" держат на своих счетах совокупно свыше $25 млрд.

Об этом говорится в исследовании Crypto Crime Report 2022 криптоаналитической платформы Chainalysis. Эксперты обнаружили, что более 10% средств на 4068 кошельках-миллионниках (4% от общего количества "китов") были получены с адресов, причастных к различным мошенническим действиям и использованию вредоносных программ:

10-25% дохода из нечестных источников получили 1374 криптомиллионера;

25-90% незаконных средств у других 1333 "китов";

еще у 1361 доля средств, полученных с “черных" счетов, достигает 90-100%.

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В тройку источников незаконных средств входят рынки “даркнета", мошенничество и кражи. В 2021 году на адреса, связанные с преступной деятельностью, поступило более $14 млрд, то есть на 180% больше, чем годом ранее ($7,8 млрд).

В прошлом году преступники добыли такую сумму лишь благодаря мошенничеству. Ключевым источником нечестных доходов аналитики называют махинации с децентрализованными финансами (DeFi) – это принесло злоумышленникам $2,8 млрд.

Криптовалютных краж в 2021-м также стало существенно больше – на 516%. Таким образом, ворам удалось заполучить активов на $3,2 млрд.

Но не обошлось и без положительных новостей. Притом, что совокупный объем криптовалютных транзакций в 2021 году составил около $15,8 трлн, на связанные с преступностью адреса поступило только 0,15% от этой суммы (более чем вдвое меньше, чем годом ранее).

"Преступность становится все меньшей и меньшей частью криптовалютной экосистемы. Кроме того, развиваются способности правоохранительных органов бороться с криптовалютными преступлениями", – говорится в исследовании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 2011 по 2021 год произошло 226 крупных преступлений с криптовалютами. Самым распространенным методом кражи криптовалюты стали взломы таких проектов.