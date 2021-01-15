Витренко предложил снова покупать газ у России ради снижения цен

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России. Уже несколько лет Украина покупает российское голубое топливо через европейских посредников. Политик же предлагает найти независимые компании в РФ, которые будут продавать газ по более низким ценам.

Соответствующее предложение и.о. министра опубликовал на своей странице Facebook. "Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа. Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на "Газпром" по этим вопросам есть только у "Нафтогаза." Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года", – написал Витренко.

Отметим, Украина уже 1876 дней не закупает газ напрямую у России. Это якобы должно было защитить от возможного политического давления со стороны "Газпрома". Голубое топливо покупают европейские компании и передают его украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL: