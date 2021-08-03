В Украине взлетят тарифы на коммуналку: как и почему пересчитают цены

В Украине из-за повышения тарифов на газ для теплокоммунэнерго увеличат тарифы на горячую воду и отопление. Так, голубое топливо для предприятий взлетело в цене почти в два раза. Подорожание отдельных коммунальных услуг может составить до 40%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, основная причина подорожания тепла и воды ­– с мая этого года сами тепловики начали покупать газ у "Нафтогаза" существенно дороже, чем раньше. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров. При этом, еще в прошлом отопительном сезоне газ в тарифе стоил вдвое дешевле. Такая цена возникла из-за квотирования объемов газа, утверждают в Ассоциации:

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"Корректировка завышенных квот в межсезонье в сторону уменьшения – практически невозможна, и в случае недобора – эти объемы на следующие периоды не переносятся. – говорит вице-президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло. – А за сверхнормативные объемы использованного газа в течение отопительного сезона придется заплатить минимум на 50% больше, ведь стоимость такого газа значительно выше и имеет постоянную тенденцию меняться ежемесячно, причем в сторону увеличения".

Вторая проблема для тепловиков: теперь за газ они рассчитываются с "Нафтогазом" наперед, авансом, а вот платежи населения принимают после использования услуги. Возникает разница, которую покрывать приходится со своих ресурсов, которых, по словам тепловиков, практически нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: