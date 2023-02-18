В Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ: что происходит
В Украине из-за ракетной атаки РФ 18 февраля энергетики начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Это позволит не допустить значительного повреждения системы при возможных ракетных попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщают в ДТЭК. Экстренные отключения уже ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях. Из-за угрозы ракетных атак графики изменили и в других населенных пунктах.
"Ситуация в энергосистеме все еще достаточно шаткая. То, что мы сейчас достигли – несколько дней без масштабных отключений – еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли. Могут быть обстрелы", – заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отметим, потребление электроэнергии может значительно снизиться после потепления. Украинцы перестанут отапливать свои дома и квартиры, как результат, буде легче достичь стабильный баланс в системе.
К слову, ранее благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" в течение нескольких дней февраля не вводили ограничение на потребление электроэнергии в большинстве регионов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужды энергетиков общей суммой в 334 тонны.
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