"Поможе вернуть в дома украинцев свет и тепло": из Германии прислали тонны энергетического оборудования

Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужды энергетиков общей суммой в 334 тонны.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. "В рамках кампании Немецко-Украинского Энергетического Партнерства по оказанию донорской поддержки Министерство энергетики Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов", – отмечают в ведомстве.

Среди оборудования, поступившего от немецких партнеров, также генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

"Я благодарен Германии за то, что в такие сложные времена она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование в сочетании с героизмом наших энергетиков помогает возвращать в дома украинцев свет и тепло", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!