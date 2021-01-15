В Украине временно введут не только максимальный тариф на газ (6,99 грн), но и граничный размер абонплаты – 1,79 грн за куб. Это позволит сократить с 1 февраля суммы в платежках на 500-800 грн.

Об этом после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем на своей странице в Telegram написала народный депутат Юлия Гришина. "Тариф на распределение – максимум 1,79 грн. Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн. Постановление КМУ по тарифам будет принято 15 или 18 января! Решение НКРЭКУ - проект уже на сайте. Новые тарифы будут утверждены 19 января", – написала парламентарий.

Отметим, в Украине с февраля Кабинет министров обещает снизить тариф на газ примерно на 30% до 6,99 грн. В результате отопление дома голубым топливом может подешеветь с 5,4 до 3,8 тыс. грн.

Это следует из нормативов потребления газа. Так, в среднем украинцы тратят на отопление одного квадратного метра 11 кубов газа. Если площадь дома составляет 50 квадратов, в месяц может уходить 550 кубов. Сейчас некоторые поставщики в регионах продают голубое топливо за 9,9 грн/куб.

Сейчас за отопление нужно заплатить 5,4 тыс. грн, а по новым ценам уже 3,8 тыс. грн. Стоит отметить: если дом утеплен, используется энергоэффективный котел, то расходы могут быть в разы ниже.

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