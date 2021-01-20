Украинцы будут покупать газ по новым правилам: Кабмин поручил разработать новшество

В Украине поставщиков газа обяжут предлагать "годовые тарифы". В результате летом каждая семья сможет по фиксированной стоимости заказать себе объем газа на год и ровными частями выплачивать.

Это позволит значительно снизить стоимость голубого топлива. Дело в том, что летом газ может быть на 50-60% дешевле, чем зимой. Поэтому если покупать в "низкий" сезон сразу на год, платить можно меньше. Распоряжение разработать и внедрить долгосрочные контракты на заседании Кабмина 20 января озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все газопоставляющие компании уже этой весной должны предоставить людям свои годовые продукты. Соответственно, до конца месяца я ожидаю от Минэнерго, от Минэкономики и Минсоцполитики, вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа, то есть люди должны понимать, предвидеть и просчитывать расходы своих домохозяйств", – сказал премьер-министр.

Отметим, с 1 февраля тариф на газ установят на уровне 6,99 грн за кубометр для всех поставщиков. Такая цена будет закреплена до конца отопительного сезона, до 31 марта 2021 года.

С февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

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