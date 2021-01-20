Украинцы будут покупать газ по новым правилам: Кабмин поручил разработать новшество
В Украине поставщиков газа обяжут предлагать "годовые тарифы". В результате летом каждая семья сможет по фиксированной стоимости заказать себе объем газа на год и ровными частями выплачивать.
Это позволит значительно снизить стоимость голубого топлива. Дело в том, что летом газ может быть на 50-60% дешевле, чем зимой. Поэтому если покупать в "низкий" сезон сразу на год, платить можно меньше. Распоряжение разработать и внедрить долгосрочные контракты на заседании Кабмина 20 января озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все газопоставляющие компании уже этой весной должны предоставить людям свои годовые продукты. Соответственно, до конца месяца я ожидаю от Минэнерго, от Минэкономики и Минсоцполитики, вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа, то есть люди должны понимать, предвидеть и просчитывать расходы своих домохозяйств", – сказал премьер-министр.
Отметим, с 1 февраля тариф на газ установят на уровне 6,99 грн за кубометр для всех поставщиков. Такая цена будет закреплена до конца отопительного сезона, до 31 марта 2021 года.
С февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.