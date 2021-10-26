Украинцам снизили тариф на газ: кому и на сколько

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Коммуналка
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Сниженный тариф будет действовать только до 31 ноября

Кабинет министров снизил тариф для украинцев, которые лишились поставщика газа. Так, для этой категории потребителей устанавливается тариф на уровне 7,96 грн/куб – вместо ранее анонсированных 16,56 грн/куб. Газом их будет обеспечивать напрямую "Нафтогаз" – как поставщик последней надежды (ППН).

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, этот тариф устанавливается задним числом и будет действовать с 1 октября по 30 ноября 2021 года. Таким образом, украинцы, которых обеспечивает газом поставщик последней надежды, получат платежки со сниженными ценами в ноябре и декабре.

Важно, что сниженный тариф будет касаться только физических лиц. Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить ППНу 16,8 грн/куб с НДС.

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Примечательно, что "Нафтогаз" быть поставщиком "последней надежды" максимум 60 дней. Если в течение этого срока потребитель не найдет нового поставщика, ему просто отключат газ. При этом потребители могут подать заявку и стать коммерческим клиентом "Нафтогаза".

Что такое Поставщик газа последней надежды

Поставщик последней надежды предоставляет услуги населению исключительно в том случае, если они остались без поставщика газа. Среди причин этого:

  • банкротство;

  • окончание или аннулирование лицензии;

  • неизбрание поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением.

Таким образом, к ППН автоматически переходят все потребители обанкротившихся поставщиков газа. В 2021 году количество таких потребителей насчитывает около 600 тысяч.

"Бюджетники" могут зафиксировать тариф на газ до конца 2022 года

Организациям бюджетной и религиозной сфер "Нафтогаз" предложил заключать контракты по сниженной фиксированной цене на газ. Она составит с учетом транспортировки и НДС 16,8 грн /куб (13,7 грн без НДС и транспортировки).

Как отметил глава правления компании Юрий Витренко, такая стоимость ниже текущих спотовых цен. Отмечается, что контракты будут заключать на 15 месяцев – до конца 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине достаточно газа для отопительного сезона. По его словам, "Нафтогаз" готов заключить контракты с садами, больницами и школами до 15 октября.

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